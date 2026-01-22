Brutális popsit villantott – nem hiszed el, hol kapták lencsevégre Szabó Franciskát

Szabó Franciska ismét meglepte rajongóit az Instagramon. Azonban ezúttal nem csak róla készült szexi kép, másod magával szerepel a nem mindennapi fotón.

Szabó Franciska egy társával hódítja meg a vizeket

Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciskától már megszokhattuk, hogy sokat mutató képeket oszt meg az Instagramon, amelynek a követői örülnek csak igazán. Most sincs másként, ismét szexi képet posztolt, azonban már nem egyedül látható a fényképen, amin egy hajón pózolnak, nem mindennappi pozícióban.

Amíg Franciska popsit villant, az árbócnak feszített lábaival, miközben hanyatt fekszik a fedélzeten. Fürdőruhája alulról felfelé nagyon kivágott, gyakorlatilag alig takarja az alsó felét. Szexi társa a távolba néz, szintén ugyanilyen fürdőruhában pózol. Franciska egy szintén sportoló társával örvendeztette meg a rajongóit a leírhatatlanul szexi képével, és mi bízunk abban, hogy a közeljövőben is láthatunk majd hasonló posztokat a közösségi médiában.

Már mutatjuk is a szóban forgó posztot: