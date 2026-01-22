Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Brutális popsit villantott – nem hiszed el, hol kapták lencsevégre Szabó Franciskát

Szabó Franciska
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 15:55
fürdőruhaszexi
A sportoló ezúttal egy hajón tartózkodott. Szabó Franciska egy szexi társát is megkérte a pózoláshoz.

Szabó Franciska ismét meglepte rajongóit az Instagramon. Azonban ezúttal nem csak róla készült szexi kép, másod magával szerepel a nem mindennapi fotón.

Szabó Franciska egy társával hódítja meg a vizeket
Szabó Franciska egy társával hódítja meg a vizeket
Fotó: Szabó Franciska

Szabó Franciska a vizeket is meghódítja

Szabó Franciskától már megszokhattuk, hogy sokat mutató képeket oszt meg az Instagramon, amelynek a követői örülnek csak igazán. Most sincs másként, ismét szexi képet posztolt, azonban már nem egyedül látható a fényképen, amin egy hajón pózolnak, nem mindennappi pozícióban.

Amíg Franciska popsit villant, az árbócnak feszített lábaival, miközben hanyatt fekszik a fedélzeten. Fürdőruhája alulról felfelé nagyon kivágott, gyakorlatilag alig takarja az alsó felét. Szexi társa a távolba néz, szintén ugyanilyen fürdőruhában pózol. Franciska egy szintén sportoló társával örvendeztette meg a rajongóit a leírhatatlanul szexi képével, és mi bízunk abban, hogy a közeljövőben is láthatunk majd hasonló posztokat a közösségi médiában.

Már mutatjuk is a szóban forgó posztot:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu