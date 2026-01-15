Álarcos támadó tört be Szabó Franciska otthonába? Aztán jött a fordulat

Szabó Franciska legújabb videója szerint hatalmas bajba keveredett, ugyanis egy álarcos alak tört be hozzá, aki késsel fenyegette. Az esetről Franciska számolt be az Instagramon,de a történet szerencsére hamar humoros fordulatot vett!
Sokak félelme, hogy épp az otthonunkba toppan be egy fosztogató. Szabó Franciska ezt a félelmet figurázta ki a minap: a félvétel szerint egy álarcos alak tört be az otthonába, és támadt rá, ráadásul kés is volt a betörőnél. A sportolónak több sem kellett, azonnal cselekedett és megvédte önmagát.
Szerencsére ez egy megrendezett jelenet volt, a felvétel vélhetően egy vicc kedvéért készült, ugyanis az álarcos támadó Sikoly jelmezben és látszólag egy műanyag kés társaságában rontott a szexi fehérneműt viselő sportolóra. A bejegyzéshez mindössze ennyit írt Franciska:
Határozottan rossz ház Mr. Sikoly
Bár a videó tényleg csak egy színjáték, azonban van ennek egy mélyebb üzenete: sosem tudhatod, ki támadhat rád, ezért jó, ha önvédelmet tanulsz, na meg mindig zárd be lefekvés előtt az ajtót!
