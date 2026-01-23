Sipos Tamás megszólalt Kolonics Györgyről: „Mindenki olyan akart lenni, mint ő”

Kolonics György 2008-ban, hetekkel a pekingi olimpia előtt hunyt el. Egy résztáv végén a kajak-kenu sport egyik legendája rádőlt a csónakra, majd elvesztette az eszméletét. Edzője és társai is próbáltak segíteni neki, de sajnos még a kiérkező mentősöknek sem sikerült megmenteni az olimpikon életét. 2017-ben pedig egy alapítvány indult Kolonics György emlékére, aminek egyik nagykövete Sipos Tamás. Az énekes lapunknak elárulta, hogy példaképként tekintett a korábbi versenytársára.

Sipos Tamás testvérével, Sipos Péterrel énekelt a Kolonics György Aalapítvány díjátadóján (Fotó: Vörös Nándor)

Sipos Tamás meghatódott az eseményen

Nagyon megtisztelő volt, hogy engem kértek fel előadni egy kenus dalt. Amikor a nagykövete lettem az alapítványnak, akkor is gondolkodás nélkül rábólintottam, mivel nagyon szerettem Gyurit. Az pedig, hogy már tízéves lett a Kolonics György Alapítvány, az nagyon megmutatja nekem, hogy mennyire gyorsan múlik az idő

– mondta lapunknak az énekes. Tamás nem csupán az alapítvány, hanem Kolonics György miatt lett nagykövet, akivel több közös emléke van az Irigy Hónaljmirigy énekesének.

Nem voltunk barátok, de többször versenyeztünk egymás ellen. Már az ifjúsági csapatban is mindenki olyan akart lenni, mint ő. Az ő evezését szerettük volna utánozni, de egyszerűen nem lehetett. Nagyon megérintett, amikor megtudtam, hogy meghalt és ezen az alapítványon keresztül megpróbáljuk megőrizni az emlékét

– mesélte Sipos Tamás a kenus haláláról.

Sipos Tamás a fiatal korát leginkább edzéssel töltötte (Fotó: Markovics Gábor)

Sipos Tamás gyerekkorát a vízi telepen töltötte

Sokat sztoriztunk az idősebbekkel, hogy mennyire megváltozott a világ. A mai fiatalok rohannak haza az edzés után, amíg mi konkrétan lenn éltünk a víz mellett. Nyilván ezt az időt nem lehet visszahozni, de talán valamit megtudunk tartani az akkori hagyományokból

– árulta el lapunknak az énekes.

A Sipos fivérek kórussal és egy gitárossal zenéltek a díjátadó-gálán, ami az énekes elmondása szerint nagyon jól sikerült. A Kolonics György Alapítvány tegnap a kis koncert mellett kihirdette az év Jövő Reménységei ösztöndíjprogram kedvezményezettjeit. Idén pedig 17 fiatal nyerte el a megtisztelő elismerést.