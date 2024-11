Exkluzív interjú Sipos Péterrel: "Olyankor is elvárják a hülyeséget, amikor nem kellene"

Egyensúlyban van benne a humoros könnyedség és a zenéhez fontos komolyság. Akár a gyerekeiről, akár a barátja haláláról beszél, érződik rajta az elegancia. Sipos Péter exkluzív interjút adott a hot! magazinnak.

Sipos Péter nem megy a szomszédba egy kis mókázásért (Fotó: Szabolcs László / Pearl Harbor Bar & Bowling & Restaurant / hot! magazin)

Az Irigy Hónaljmirigy Sipos Pétere otthon is igazi mókamester?

hot!: Minden mókázásban benne voltál a fotózáson. Ez mindig így van, mindenre kapható vagy?

Sipos Péter: Szerintem a mi műfajunkba, a paródiába sok minden belefér. Azért tudok komoly is lenni: nemrég voltam Máté Péter-emlékkoncerten, részt veszek majd a Sztárkarácsonyon, és megyek Ho­fi-­em­lék­­kon­­cert­­re is. De amikor civilben vagyok, akkor sem kerül el a hülyeség, és el is várják tőlünk. Sokszor olyankor is elvárják a hülyeséget, amikor nem kellene. Ugyanakkor az egész Irigy Hónaljmirigy olyan beállítottságú, hogy szeretünk minden „balhéban” részt venni.

hot!: Aki humorral foglalkozik, annál mindig felmerül a kérdés: otthon is vicces vagy?

S.P.: Szerintem otthon nem vagyok vicces; olyan vagyok, mint egy normális családapa, megvannak a mindennapi gondjaim. Nyírom a füvet, nyírom a bokrot, slagozom a lépcsőt, mosom a kocsit, takarítom a garázst – az nem annyira vicces. A családi összejöveteleken viszont megy a hülyéskedés, a tesóm mindig megnevetteti az én gyerekeimet is. A fiaim isszák a régi sztorikat a turnékról, bolond sofőrökről, technikusokról.

Hogy vannak Sipos Péter gyermekei?

hot!: Az idősebbik fiad, Levente négyéves volt, amikor indult a tévéműsorotok. Amikor mentél érte az óvodába, megállítottak a szülők, hogy „Nagyon csinos nő volt a tévében, Sipos úr!”?

S.P.: Előfordult, de én ritkábban mentem érte, szülői értekezletre pedig egyáltalán nem jártam. Sokáig nem is tudták, hogy én vagyok a gyerek apja, hiszen a Sipos név nem annyira különleges. Előbb-utóbb kitudódott, de csak az első héten volt érdekes. Volt, aki megszólított, de két mondattal le is zártuk a beszélgetést. Hiszen a gyerekeiért mindenki civilként megy.

hot!: Korábban beszéltél arról, hogy félted a fiaidat a pesti éjszakától. Most, hogy felnőttek, ez változott?