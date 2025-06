/Sipos Tomi lánya inkább T. Dannyt hallgat, mint apja zenéjét: „Más előadók koncertjei jobban érdeklik!”

Sipos Tomi tavaly ünnepelte ötvenedik születésnapját egy hatalmas bulival, néhány hónap múlva pedig újabb jubileumi fordulóponthoz érkezik: 2026 februárjában lesz ugyanis az Irigy Hónaljmirigy 35 éves. Tomi lapunknak adott interjújában elmesélte, hogyan raknak össze egy ilyen nagyszabású előadást.

Sipos Tomi Sztárban sztár műsorában is nagyot villantott (Fotó: Markovics Gábor)

Sipos Tomi: „Vannak kihagyhatatlan elemek, amik összeforrtak velünk”

A jubileumi Irigy Hónaljmirigy koncert 2026 előkészületei már elkezdődtek, bár egyelőre még a kevésbé látványos munkálatok zajlanak. „A műsort részben már elkezdtük összerakni, de egyelőre még a ledfal-tartalom, színpadi tervezés folyamata van terítéken. Egy átlagos fellépésünk általában 1 óra 45 perc körül szokott lenni, de a kerek évfordulóknál több mint két-két és fél órás koncert idővel kalkulálunk - kezdte a Borsnak az énekes.

Ilyenkor úgy kell összeraknunk a műsort, hogy méltó összefoglalója legyen az elmúlt 35 évnek, például előveszünk olyanokat is, amiket régen adtunk elő, hogy minél extrább és különlegesebb legyen. Vannak persze kihagyhatatlan elemek is, amik már összeforrtak velünk, például a Numerakirály, vagy a Mirigy Himnusz, amik az első pillanattól kezdve a műsor részei. Ezeket díszítjük, mixeljük, illetve tematikát találunk ki nekik, meg persze vannak személyes kedvencek is, de ugyanígy akadnak olyan paródiák, amik idővel hullámsírba kerülnek. Egy ilyen koncertnek a műsorát óriási munka összerakni, viszont általában aztán tovább is utazik, csak rövidített formátumban.

Tomi elárulta, hogy az előkészületeket némileg lassítja, hogy indul a nyári szezon, rengeteg fellépéssel, arról nem is beszélve, hogy azért fontosnak tartják a családra szánt időt is. Az Irigy Hónaljmirigy tagjai a februári jubileumi koncertre való felkészülésbe szeptembertől vetik bele magukat igazán, addig minden zajlik a szokásos mederben.

S hogy Tomi családja hogyan viszonyul a hektikus időbeosztáshoz?

Mint mondja, ilyenkorra általában már megvan a nyári beosztásuk, amibe az is beletartozik, hogy családi nyaralásra mennek, ezekre az időpontokra pedig szándékosan nem vállalnak fellépést. Kiskamasz lánya az iskolai szünetben táborokba is megy, de olyan is sokszor előfordul, hogy ellátogat a koncertjére, ez azonban kevésbé lelkesíti.

Az az igazság, hogy a lányomat más előadók koncertjei sokkal jobban érdeklik

- mondja nevetve Tomi, majd ki is fejti: „Mondjuk a ValMar, vagy T. Danny, ami érthető is, mert ezek a zenekarok jobban az ő korosztályának szólnak. Amivel én foglalkozom, azt már megszokta, hiszen ebben nőtt fel, itthon én Apu vagyok és nem a zenekar egyik tagja. A budapesti koncertjeinkre van, hogy kijön ő is, meg persze a kerek évfordulósokra, de vidékre soha, hiszen ilyenkor egy busszal megyünk mindannyian, logisztikailag bonyolult lenne.”