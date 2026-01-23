Sebestyén Katja: „Teljesen jól meg lehet élni, sőt gyakran utazgatok is"

Sebestyén Katja története első hallásra akár szembemegy azzal az általános panaszkultúrával, amely ma gyakran lengi körül Magyarországot. Míg sokan a mindennapi nehézségeket hangsúlyozzák, ő kifejezetten jól érzi magát itthon, és nem érti, miért vált divattá az állandó elégedetlenség. Életútja város és vidék között, munka és család, biztonság és tudatosság mentén rajzol ki egy olyan képet, amely ritkán jelenik meg a közbeszédben, pedig nagyon is létező valóság. A nagycsaládos édesanya azt szeretné, ha Magyarország megőrizné jelenlegi arcát és nem változhatna az a kiszámíthatóság, amiben jelenleg él.

Sebestyén Katja Magyarország nagy rajongója (Fotó: Bors)

Sebestyén Katja leendő földrajztanárként jól ismeri az országot

"Szeretek Magyarországon lakni. Sokaktól hallani, hogy szenvednek, amit furcsállok, mert remekül érzem magam itthon" – fogalmazott. Katja szerint az ország valódi értékeit gyakran csak akkor vesszük észre, ha hajlandók vagyunk kilépni a megszokott nézőpontunkból:

Imádom az ország sokszínűségét, szerencsére szinte mindenütt jártam már a szerteágazó családom miatt, Baranyától a Balatonon át a keleti országrészig bezárólag. Leendő földrajztanárként akarva-akaratlanul látom a kincseinket, folyókat, értékeket. Megcsonkítva is gyönyörű az ország, remek adottságokkal

– fejtette ki az édesanya.

Tiszacsegén találták meg a számításaikat

Budapest sem ismeretlen számára: tanult és dolgozott is a fővárosban, megtapasztalta a hajszolt életformát, mielőtt végül vidéken találta meg az egyensúlyt. Tiszacsegén egészen más ritmust lát: "Itt azt látom, hogy az emberek sokkal rövidebb időt dolgoznak, mint Pesten. Nem hajszoljuk annyira a munkát, van idő a gyerekeinkre, és olcsóbban hozzájuthatunk házhoz."

Fillérekből húztak fel egy gyönyörű családi házat

A vidéki élet anyagi oldaláról határozott véleménye van:

Vidéken néhány millió forintért remek házakat lehet találni, és ott van a falusi CSOK meg az egyéb kedvezmények is

– árulta el. Mint mondja, a megélhetés nem luxusszintű, de stabil: "Teljesen jól meg lehet élni, sőt gyakran utazgatok is, pedig nincs óriási keresetem”. Szerinte a munkalehetőségek sem hiányoznak: "Látom, hogy rengeteg a munka, a falunkban mindössze egy koldus van. Egy különc figura, aki világítómellényben lófrál fel-alá. Nagyon szép retrostrandunk van"– magyarázta.