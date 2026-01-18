Sebestyén Katja: „A háborút be kell fejezni, mert mindig az egyszerű emberek fizetik meg az árát"

A háború sokak számára távoli hír, másoknak azonban megrázó családi emlék, amely generációkon át él tovább. Sebestyén Katja azok közé tartozik, akik nem jelszavakban, hanem családi emlékekben gondolkodnak. A többszörös diplomás énekesnő, négygyermekes édesanya számára a háború nem politikai vita, hanem örökölt fájdalom, amely generációkon át kíséri az embert. Olyan történeteket osztott meg velünk, amelyeket nem lehet semleges hangon hallgatni.

Sebestyén Katja háborús emlékei megrázó pillanatokat tartalmaznak (Fotó: Bors)

Sebestyén Katja mélyen elítéli a háborút

„Sosem szült jó dolgot az, amikor valaki háborúval akart érvényt szerezni az igazának. Ennek mindig áldozatok lettek a vége, ártatlan emberek szenvedtek” – fogalmazott Katja. Azt mondja, nem érti, mi zajlik a nagy politikusok fejében, de egy dologban teljesen biztos:

A háborút be kell fejezni, mert mindig az egyszerű emberek fizetik meg az árát

– szögezte le az énekesnő a Borsnak.

Szerinte a pénz és a kapzsiság a fő mozgatórugók

Sebestyén Katja elmondása alapján a háttérben gyakran nem eszmék vagy elvek állnak: „A pénz a mozgatórugója mindennek, ami végül ártatlan emberéleteket követel magának” – mondta ki nyíltan. Családja történetei számára mindezt fájdalmasan alátámasztják.

Nemcsak Sebestyén Katja, hanem a miskolci Háborúellenes Gyűlés résztvevői is úgy gondolják, hogy elég a háborúból (Fotó: Bors)

A nagypapája nem volt hajlandó emberre lőni

„A nagypapámat behívták a háborúba, a Don-kanyarnál szolgált. Ő nem tudott emberekre lőni, inkább az égre célzott. Emiatt rendszeresen büntetéseket kapott” – idézte fel a Sztárban Sztár leszek! felfedezettje. Egy másik felmenője sorsa még drámaibb volt:

A dédpapámat Luganszkban fogták el, ott is van eltemetve. Kijött a lágerből, vége lett a világháborúnak, zenész volt egyébként, nem igazi katona. Egy ideig még élt a városban, aztán elég fiatalon meghalt. Külön érdekesség, hogy a művészi lét annyira kiemelte, hogy saját parcellát kapott, nem jelöletlen tömegsírban végezte.

– árulta el az énekesnő.

Különleges emlék: Sebestyén Katja dédnagyapja és a kartonja (Fotó: Sebestyén Katja)

Tőle örökölte a zenei vénáját

Bár személyesen sosem találkozhatott vele, Katja úgy érzi, sok mindent örökölt tőle: „Azt mondják, zenei vénában sok mindent kaptam tőle. Bármilyen hangszert meg tudott szólaltatni” – mesélte. Ezek az emlékek számára nemcsak a múlt részei, hanem iránytűk is: emlékeztetők, hogy a háború soha nem hőstettekről szól, hanem elnémult sorsokról. Jól mutatják, hogy a hadviselés következményei nem akkor érnek véget, amikor a fegyverek elhallgatnak.