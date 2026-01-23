Új párja lehet Schóbert Larának – Együtt nyaralnak Thaiföldön?

Schóbert Lara amennyire lehet, óvja a magánéletét, párjáról szinte soha nem nyilatkozik. Bár a fiatal lány nem egy kapcsolaton van túl, sosem veri nagydobra, ha épp véget ért egy szerelem. Ezúttal úgy tűnik, valaki új tűnt fel az életében.

Schóbert Larának új párja van? (Fotó: Kovács Dávid)

Schóbert Lara párja is vele tartott?

Schobert Norbert és Rubint Réka lánya tavaly nyáron jött össze egy üzletemberrel, aki 12 évvel idősebb a csinos hírességnél. A szerelem nagy volt, de ahogy jött, úgy is ment. Schóbert Lara Csereklei Dáviddal hónapokon keresztül együtt volt, de úgy tűnik, valami mégis félresiklott, nemrég ugyanis eltűntek a közös képek és azóta hallani sem lehetett felőlük. Lara egyébként nem először választotta ezt a módját a bejelentésnek: egész egyszerűen leszedi a közös képeket, mintha nem is léteztek volna.

Nos, nagyon úgy tűnik, hogy ugyanezzel a módszerrel elő is került az új kiválasztott. Lara TikTok oldalán jelentkezett be, ahonnan gyönyörű felvételekkel illusztrálta, hogy épp egy álomutazáson vesz részt, nem is akárkivel. A videóban feltűnik a gyönyörű naplemente, a tenger, ínycsiklandó ételek, majmok, elefántfürdetés és persze a boksz, ami Lara életének már elengedhetetlen részét képezi. A szemfülesebbeknek azonban feltűnhetett, hogy volt valaki, aki eddig nem szerepelt közösségi oldalán. Valaki, akinek nem láthatjuk az arcát, de több ízben együtt motoroztak és együtt fedezik fel a távoli ország szépségeit.

A titokzatos fiatalemberről egyelőre nem lehet tudni semmit (Fotó: Schóbert Lara TikTok oldala)

Az említett fiatalember egyébként kísértetiesen hasonlít Csereklei Dávidra, már ami a profilját illeti, hiszen neki is sötét oldalszakálla van, lehet, hogy Larának ez az esete. Reméljük, hogy hamarosan kiderül, kiről van szó pontosan.

Csereklei Dáviddal tavaly alkottak egy párt, ennek a románcnak azonban már végre (Fotó: Trenka Attila)

Schóbert Lara férfiideálja vicces

A csinos sportoló lány nemrég a Borsnak elárulta, hogy mivel lehet leginkább lenyűgözni őt:

Humorral! Azzal mindent meg lehet oldani szerintem az életben.

Hogy új párja is jeleskedik-e a humor terén, egyelőre nem tudni, az azonban a videó alapján biztos, hogy nagyon jól érzik magukat Thaiföldön.