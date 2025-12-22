Schóbert Lara elszólta magát: Ezzel lehet levenni a lábáról

Schóbert Lara rendszeresen tesz közzé tartalmakat közösségi oldalain, szerelmi életét azonban óvja a nyilvánosság elől. Schobert Norbert és Rubint Réka lánya legutóbb az Avatar: Tűz és Hamu premierjén jelent meg nyilvánosan, ahol lapunknak adott interjújában elmesélte, mi az, ami igazán lenyűgözi.

Schóbert Lara imádja az Avatar-filmeket és rajong a mesékért (Fotó: Kovács Dávid/Bors)

Schóbert Lara: „Ezzel mindent meg lehet oldani az életben”

Rengetegen várták már az Avatar új epizódjának premierjét, Lara az elsők között érkezett a filmre, mint kiderült, nagy rajongója az alkotásnak.

Mind a két részt láttam többször is, nálunk az egész család nagyon szereti ezt a filmet, sőt, nekem az egyik kedvencem. Izgatottan várom, hogy ezúttal mit hoznak ki belőle. Régebben nem vonzott annyira, de az Avatar olyan különleges világot idéz meg, ami teljesen elvarázsol. Ezen kívül még a Harry Potter-filmeket érzem magaménak, de a leginkább a mesék állnak közel a szívemhez.

Bár feltételezhetnénk, hogy a csinos, sportos lány a hercegnős mesék világában nőtt fel, mint mondja, nem ezek voltak a kedvencei, ami nem is véletlen. „A Shreket szeretem a leginkább, meg Mr. Beant, Spongyabobot, Kisvakondot és az Így neveld a sárkányodat is nagy kedvenc. Egyszóval nem a hercegnős Disney mesék világában élek, bár nyilván mindegyiket láttam már.”

S hogy mivel lehet igazán levenni a lábáról?

Humorral! Azzal mindent meg lehet oldani szerintem az életben.

Azt, hogy Schóbert Lara párja is tisztában van-e ezzel, egyelőre nem tudni, mint ahogyan azt sem, hogy együtt vannak-e még, Lara ugyanis az utóbbi időben nem tett ki közös posztot. Ez persze nem jelent semmi konkrétat, csak gyanakvásra ad okot.

Így készül a karácsonyra

Schóbert Lara nemrég TikTok-oldalán is mesélt róla, hogy átesett több beavatkozáson, ezekről röviden így nyilatkozott.

Kihúzták négy bölcsességfogamat, hogy megkaphassam az átlátszó fogszabályzómat. Soha jobbkor, pont azért csináltattam most meg, hogy az ünnepekkor annyit ehessek, amennyit csak lehet

– mondja Lara nevetve. Esetében egyébként nyilván nincs szó korlátlan habzsi-dőzsiről, hiszen az ország legismertebb fitneszedző házaspárjának csemetéjeként pontosan tudja, hogy az ünnepek alatt is lehet jól és egészségesen étkezni. Bár a második foghúzása után némileg feldagadt az arca, de ez természetes, ennek azonban pár nap után már hűlt helye sem volt, Lara ugyanúgy ragyogott, ahogy azt tőle megszokhattuk.