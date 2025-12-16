Gáspár Laci behisztizett és letámadta Rácz Gergőt

Érdekes feltételezés Gáspár Laci részéről, hogy a valóban tanult kollégája, Rácz Gergő amolyan kattintásvadász szándékkal elevenített fel egy majd két évtizeddel ezelőtti történetet a TikTokon. Azt most engedjük is el, hogy Gergő legalább annyira ismert a poppiacon, mint Laci, sőt, talán valamivel még ismertebb is, hiszen majd 10 évvel korábban kezdte a sztárságot, mint ő maga. Engedjük el, hiszen a siker mércéje szubjektív és Gáspár Laci rajongói most biztosan úgy zöldülnek a dühtől, mint annak a bizonyos, dalbéli lánynak a haja… („zöld hajú lány…”). No de lássuk, mi is a hiszti tárgya!

Gáspár Laci nem értette, vagy nem akarta érteni a történet lényegét

„2005-ben kiadót kerestem a 'Bennünk a világ' albumomhoz, és ezt a dalt is elvittem Benda Gergőhöz, az EMI Quint kiadó zenei vezetőjéhez" – kezdte a fent említett videóban Rácz Gergő, majd így folytatta: „Ő volt az, aki eldöntötte, hogy kit tolnak meg a kiadónál, kinek milyen dal való.

Meghallgatta a dalt, és azt mondta, »Gergő, ez nagyon jó, de nem veled!« Ezt Gáspár Lacinak kellene énekelnie.

Mondtam neki, hogy szívesen írok másoknak dalt, de ez személyes, ez nem eladó. Ő erre azt mondta, hogy akkor velem nem tud foglalkozni, mert Gáspár Lacinak nem csinálnak konkurenciát. Utána hetekig hívogatott, hogy küldjem már át azt a dalt, hadd mutassa meg legalább Lacinak, hogy mit szól hozzá, de nem küldtem el. Inkább szerződtem egy kis kiadóval. A dal nagyon hamar rádiós siker lett: 2006-ban a legnagyobb kereskedelmi rádió által a legtöbbet játszott dal lett. Örülök, hogy hittem magamban, és nem adtam oda az egyik legfontosabb zenémet, nem adtam oda Gáspár Lacinak a 'Bennünk a világ'-ot” – mondta a szerző előadó.

Gáspár Laci: „Nevemet felhasználva mesélt el egy kb. 20 éves történetet”

Nos, ez az a rövidke történet, melyben kívülállóként minimum nehéz megtalálni a sértődésre okod adó sorokat, de Gáspár Laci mégis rábukkant. Fogalmazott is mindjárt egy tirádát, pont mint egy kiskölyök, akinek a nagyfiúk elvették a homokozólapátját. „Ma arra ébredtem, hogy Rácz Gergő az én nevemet felhasználva mesélt el egy kb. 20 éves történetet egy dala kapcsán, amibe engem is belekever, pedig az egész történetet nem is ismertem! Mint kiderült, anno szeretett volna bekerülni ahhoz a neves kiadóhoz, aminél akkor (azóta ez már nincs is) magam is voltam, és a Bennünk a világ c. dalát mutatta meg nekik.

A kiadó nem szerette volna őt magának, de felajánlották neki, hogy megmutatják nekem a dalt; magyarán, javasolták neki, hogy adja el a zenét, de ő nem szerette volna

– kezdte panaszát Gáspár Laci, majd megismételte korábbi állítását, csak úgy a nyomaték kedvéért.