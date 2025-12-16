Gáspár Laci behisztizett és letámadta Rácz Gergőt

Érdekes feltételezés Gáspár Laci részéről, hogy a valóban tanult kollégája, Rácz Gergő amolyan kattintásvadász szándékkal elevenített fel egy majd két évtizeddel ezelőtti történetet a TikTokon. Azt most engedjük is el, hogy Gergő legalább annyira ismert a poppiacon, mint Laci, sőt, talán valamivel még ismertebb is, hiszen majd 10 évvel korábban kezdte a sztárságot, mint ő maga. Engedjük el, hiszen a siker mércéje szubjektív és Gáspár Laci rajongói most biztosan úgy zöldülnek a dühtől, mint annak a bizonyos, dalbéli lánynak a haja… („zöld hajú lány…”). No de lássuk, mi is a hiszti tárgya!
„2005-ben kiadót kerestem a 'Bennünk a világ' albumomhoz, és ezt a dalt is elvittem Benda Gergőhöz, az EMI Quint kiadó zenei vezetőjéhez" – kezdte a fent említett videóban Rácz Gergő, majd így folytatta: „Ő volt az, aki eldöntötte, hogy kit tolnak meg a kiadónál, kinek milyen dal való.
Meghallgatta a dalt, és azt mondta, »Gergő, ez nagyon jó, de nem veled!« Ezt Gáspár Lacinak kellene énekelnie.
Mondtam neki, hogy szívesen írok másoknak dalt, de ez személyes, ez nem eladó. Ő erre azt mondta, hogy akkor velem nem tud foglalkozni, mert Gáspár Lacinak nem csinálnak konkurenciát. Utána hetekig hívogatott, hogy küldjem már át azt a dalt, hadd mutassa meg legalább Lacinak, hogy mit szól hozzá, de nem küldtem el. Inkább szerződtem egy kis kiadóval. A dal nagyon hamar rádiós siker lett: 2006-ban a legnagyobb kereskedelmi rádió által a legtöbbet játszott dal lett. Örülök, hogy hittem magamban, és nem adtam oda az egyik legfontosabb zenémet, nem adtam oda Gáspár Lacinak a 'Bennünk a világ'-ot” – mondta a szerző előadó.
Nos, ez az a rövidke történet, melyben kívülállóként minimum nehéz megtalálni a sértődésre okod adó sorokat, de Gáspár Laci mégis rábukkant. Fogalmazott is mindjárt egy tirádát, pont mint egy kiskölyök, akinek a nagyfiúk elvették a homokozólapátját. „Ma arra ébredtem, hogy Rácz Gergő az én nevemet felhasználva mesélt el egy kb. 20 éves történetet egy dala kapcsán, amibe engem is belekever, pedig az egész történetet nem is ismertem! Mint kiderült, anno szeretett volna bekerülni ahhoz a neves kiadóhoz, aminél akkor (azóta ez már nincs is) magam is voltam, és a Bennünk a világ c. dalát mutatta meg nekik.
A kiadó nem szerette volna őt magának, de felajánlották neki, hogy megmutatják nekem a dalt; magyarán, javasolták neki, hogy adja el a zenét, de ő nem szerette volna
– kezdte panaszát Gáspár Laci, majd megismételte korábbi állítását, csak úgy a nyomaték kedvéért.
„Na, de ami a lényeg, hogy én nem is tudtam erről, hozzám ez el sem jutott, meg hát, nekem alapból sem tetszik az a dal egyáltalán, én egész életemben a funky-s, jazzes zenéket szerettem, és teljesen máshogy, és másokkal dolgoztam a dalaimon. Gergő pedig, többnyire másoknak írt dalokat; ez volt a profilja akkoriban, ahogy emlékszem. Nem történt olyan, hogy ő nem adta nekem a dalát, hiszen velem az életben soha nem egyeztetett, nem is kértem tőle, a kiadóm sem szólt ilyenről nekem, meg amúgy sem érdekelt volna engem az a dal! Értetlenül állok az egész előtt, hogy miért kell az én nevemmel kattintást generálni, meg ilyen húsz éves dolgokkal előállni.
Gergő! A történeted ennyi: »Régen szerettem volna bekerülni az EMI-hez, akiknek mutattam egy dalt, ami tetszett nekik, de nem szerettek volna velem szerződni, ezért javasolták, hogy adjam oda másnak a dalt, de nem adtam senkinek, mert hittem magamban, és a dalom sláger lett.« Ennyi! Nem értem, miért kellett ebbe az én nevemet belekeverned, mert ez így egyáltalán nem elegáns! További sikereket!
– fejtette ki, (sokak szerint feleslegesen) véleményét Gáspár Laci, akit saját rajongóinak többsége sem értett.
