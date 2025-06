Itt az igazság! Ezért vált ki a Neoton Famíliából Bardóczi Gyula

Bardóczi Gyula Geminiben töltött évei egy puccsal zárultak

Annak idején is igazi sztárok voltak a zenekar tagjai - Fotó: archív / hot! magazin

hot!: Miért lett vége a geminis időknek?

Bardóczi Gyula: Puccs készült Várszegi Gábor ellen, végül az újonnan jöttek kitették a saját zenekarából.

Szerettem Gábort; bár külföldön él, ma is jóban vagyunk, tartjuk a kapcsolatot. Átmentem a Kati és a Kerek Perecbe. Nagyon jó együttes volt.

hot!: Őket is elhagytad. Miért?

Bardóczi Gyula: Várszegi Gábor mellett megszoktam, hogy januárban már tudtuk, hol fogunk játszani decemberben. A Kerek Perecben nagy sikerei voltak a dobszólóimnak, de kaotikusan ment a koncertek szervezése, és Erdős Péter, amikor a Neoton Famíliával volt egy közös koncertünk, felfigyelt rám és úgy gondolta, ebből a fajta zenéből elég egy együttes. Áthívott a Neoton Famíliába; lemezeket, és évi 50-60 fellépést ígért. Természetes, hogy elfogadtam.

hot!: Ez sem volt rövid korszak, ennek is vége lett egyszer.

Bardóczi Gyula: Elsők lettünk Japánban a Yamaha Dalfesztiválon – megjegyzem, a feleségem előbb járt ott bűvészként a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalattal, mint mi... Kaptunk díjakat, megjelentek a lemezek. De mindig olyan érzésem volt, hogy egy zenekar olyan, mint egy focicsapat: az számít, hogy ki rúgja a gólt – hogy a gólpasszt ki adja, azt nem írják ki az eredményjelzőre.

hot!: Jelenleg az Old Boysszal lépsz fel, emellett tagja vagy a Legendás Dobosok Klubjának. Mit jelent neked ez a társaság?

Bardóczi Gyula: Az Old Boys negyvenöt éves történet, és azért szeretek velük játszani, mert ez egy klubzenekar. Évekig játszottunk a legendás Eötvös Klubban. Én a klubokat jobban szeretem, mint a stadionokat – meghittebb a légkör.

A Legendás Dobosok Klubja húsz éve alakult, tagjaival együtt indítottuk el a beat műfaját.

Mindig másnál jövünk össze, megy a sztorizás, ebben Kőszegi Imre viszi a prímet. Most, június 26-án Csurgay Attila lesz a házigazda. De húsz év alatt voltak már nálunk is négyszer, Pálmai Zolinál is háromszor. A létszám kötött, tízen vagyunk; hiába akarnak zongoristák meg gitárosok is csatlakozni, nem lehet. Ez egy őszinte baráti klub, ahová csak dobosok tartozhatnak.