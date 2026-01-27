„Lementem a színpadról, és rögtön vitt a mentő a Honvédba” – Koncerten kapott infarktust a magyar énekes

Nemcsók János, azaz "Csoki" a Manhattan együttes egykori tagja olyan történetet osztott meg most B. Tóth László műsorában, ami sokakat megrémített, hiszen olyasmi történt vele, ami igazi rémálomnak számít: fellépés közben kapott infarktust – ráadásul fogalma sem volt arról, hogy mi történik vele a színpadon.
Elmondása szerint soha életében nem volt beteg Nemcsók János, szinte azt sem tudta, hol van az orvosi rendelő, mindig panasz nélkül élt. Aztán 2018-ban egy fellépésen a koncert közepén elkezdett rosszul lenni, de nem sejtette, hogy valójában mekkora a baj.
Elkezdtem rosszul lenni. Már úgy a harmadik, negyedik dalnál szerintem elkezdtem nagyon kívánni a vizet. Azért fontos ez, mert általában nagy melegben sem ittam a színpadon… Légszomjam volt, majd elkezdtem nagyon fázni. Először melegem volt, utána fáztam. [...] A hetedik dalnál, az Emelj fel a szívedignél jött el az az érzés, ami nagyon kegyetlen volt. Nem tudtam, hogy infarktusom van, csak azt tudtam, hogy a bulit le kell énekelnem, a társaimat és a közönséget nem hagyhatom cserben
– mesélte Csoki, aki annyira rosszul volt, hogy kórházba kellett menni:
Lementem a színpadról, és rögtön vitt a mentő a Honvédba.
Az orvosok nem sok jót jósoltak a Piramisból is ismert Nemcsók Jánosnak, de szerencsére sikerült felépülnie.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.