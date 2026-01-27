„Lementem a színpadról, és rögtön vitt a mentő a Honvédba” – Koncerten kapott infarktust a magyar énekes

Nemcsók János, azaz "Csoki" a Manhattan együttes egykori tagja olyan történetet osztott meg most B. Tóth László műsorában, ami sokakat megrémített, hiszen olyasmi történt vele, ami igazi rémálomnak számít: fellépés közben kapott infarktust – ráadásul fogalma sem volt arról, hogy mi történik vele a színpadon.

Nemcsók János / Fotó: YouTube/TV13 műsorok (screenshot)

Elmondása szerint soha életében nem volt beteg Nemcsók János, szinte azt sem tudta, hol van az orvosi rendelő, mindig panasz nélkül élt. Aztán 2018-ban egy fellépésen a koncert közepén elkezdett rosszul lenni, de nem sejtette, hogy valójában mekkora a baj.

Elkezdtem rosszul lenni. Már úgy a harmadik, negyedik dalnál szerintem elkezdtem nagyon kívánni a vizet. Azért fontos ez, mert általában nagy melegben sem ittam a színpadon… Légszomjam volt, majd elkezdtem nagyon fázni. Először melegem volt, utána fáztam. [...] A hetedik dalnál, az Emelj fel a szívedignél jött el az az érzés, ami nagyon kegyetlen volt. Nem tudtam, hogy infarktusom van, csak azt tudtam, hogy a bulit le kell énekelnem, a társaimat és a közönséget nem hagyhatom cserben

– mesélte Csoki, aki annyira rosszul volt, hogy kórházba kellett menni:

Lementem a színpadról, és rögtön vitt a mentő a Honvédba.

Az orvosok nem sok jót jósoltak a Piramisból is ismert Nemcsók Jánosnak, de szerencsére sikerült felépülnie.