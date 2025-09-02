Nem titok többé: Vele jött össze Nemazalány

Újabb szerelmespár kavarta fel a magyar celebvilág állóvizét: Halastyák Fanni, vagyis Nemazalány nem más, mint Serleg Albert oldalán bukkant fel félreérthetetlen nexusban. Opitz Barbi botrányoktól sem mentes exéről van szó. Az eddigi találgatások helyett most már konkrét bizonyíték is van: Albert maga osztott meg egy közös, romantikus képet Fannival az Instagram-sztorijában, ami rövid idő alatt nagy port kavart a rajongók körében.

Nemazalány Serleg Albert mellett tűnt fel, láthatólag önfeledten (Fotó: Bors)

Nemazalány Opitz Barbi exével randizik

Serleg Albert Opitz Barbival való viszonya annak idején tele volt botrányokkal, nyilvános veszekedésekkel és szakításokkal, amelyek hónapokig ellátták az internet népét csámcsognivalóval. Többek szerint Albert nehezen kezelte a reflektorfényt, és sokan úgy vélték, kapcsolatukban a szenvedély többnyire drámázásba csapott át. Most viszont a jelek szerint új lapot nyitott Fanni oldalán.

A közösségi médiában mindenesetre már hónapok óta folytak a találgatások, ugyanis egy TikTok-videóban Fanni egy kitakart arcú férfival volt látható romantikázás közben, a kommentelők pedig rögtön Albert nevét kezdték emlegetni. A mostani Instagram-poszt azonban végérvényesen megerősítette a pletykát, miszerint Fanni valóban Alberttel piknikezett nemrégiben.

A piknikezés után febukkant egy közös kép is...

Egy zárt Facebook-csoportban korábban már közös fotó is felbukkant, amelyen Nemazalány és Serleg Albert egy kisfiút öleltek. A kommentelők azóta is élcelődnek a celebvilág „excsereberéjén”, mások viszont szokatlanul harmonikusnak és összeillőnek látják a párost.

A Borsnak ekkor Serleg Albert nem cáfolta a kapcsolatot, de nem is erősítette meg teljesen: „Jót mosolyogtam a híreken. Legyen ez egy kérdőjel” – fogalmazott a TikTok-sztár, aki jelenleg zenei karrierjét építi, és utalt rá, hogy nem kizárt a tévés szereplés sem. Két izgalmas bejelentésen is dolgozik, így könnyen lehet, hogy hamarosan ismét a rivaldafénybe kerül.

Nemazalány új párja jelen állás szerint Serleg Albert (Fotó: Instagram)

Fenyvesi Barna sem maradt csendben

Az olvasók reakciói nem maradtak el: sokan gúnyosan kérdezték, „Mi ezen a lányon ennyire vonzó?”, mások szerint „Fanni bebiztosította magának az Exek csatája következő évadát”. Az élcelődő hangvétel mellett azonban akadnak, akik kifejezetten támogatják a párost, mondván: „Lehet, hogy most végre megtalálták egymásban az igazit”. Nemazalány exe, Fenyvesi Barna pedig Albertet félti: „Szegény fiú, ugyanazokat élheti át, amiket én is átéltem, durva ezt nézni a másik oldalról” – kommentelte Fanni exe.