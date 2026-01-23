Nagy Ő Rita: „Nagyon nagy mélypont volt a szívinfarktusom"

Január 26-án, hétfő este startol a TV2 A Nagy Ő vadonatúj évada, amelyben Stohl András keresi a szerelmet húsz nő társaságában. Fülöp Rita pszichológus üde színfoltja lesz a párkereső reality-nek. Érdekesség, hogy korábban ugyanabban az utcában éltek a színészel, bár sosem ismerték igazán egymást. Megtudhatjuk, hogy a műsornak hála sikerül-e kiteljesíteni a viszonyt.

A Nagy Ő egykori "szomszédja" is felbukkan a műsorban (Fotó: Markovics Gábor)

Nagy Ő Rita az érzésekben és az intuícióban hisz

„Többször találkoztunk már az életünk során, de mindig nyitva maradt egy kérdés. Nem volt alkalom arra, hogy megismerjük egymást. Noha egy utcában laktunk, mindig köszöntünk egymásnak, több nem történt közöttünk” – mesélte Rita.

A párkapcsolatban nálam a kémia, a vonzalom és a vágy a döntő. Amikor meglátok valakiben valami különlegeset, ott már nem az ész irányít. Nem észből, hanem érzésekből élek, és akár ugyanúgy csinálok hülyeséget én is, mint bárki más

– vallotta be, arra reflektálva, hogy sokan indokolatlanul tartanak attól, hogy pszichológus.

Nagy Ő Rita rengeteg nehézséget győzött le az életében (Fotó: Máté Krisztián)

Szívinfarktusa volt

Rita arról is beszélt, miért jelentkezett a műsorba: „Hiszek a jelekben, és a jelek A Nagy Ő műsorba vezettek”. Élete kicsit sem volt egyszerű, komoly próbákat kellett kiállnia:

Nagyon nagy mélypont volt a szívinfarktusom, amely a Covid alatt alakult ki. Akkoriban az élvonalban dolgoztam pszichológusként, volt, akivel a halála küszöbén dolgoztam együtt, megint mások szerencsére felgyógyultak, de a rengeteg teher nagyon megviselt. Közben én is elkaptam a vírust, napi 17–18 órákat dolgoztam, borzasztóan nehéz időszak volt”

– mesélte őszintén.

Ez a trauma indította el viszont benne a változást: „Rájöttem, hogy egy életem van, és ezt az egy életet én boldogan akarom élni. Nem akarok úgy élni, hogy bárkinek megfeleljek. Minden olyan lehetőség, ami felkelti az érdeklődésemet, azt kipróbálom” – mondta. Hangsúlyozta, hogy a változáshoz lépni kell: „Otthon ülve a kanapén semmi sem változik”.

Titokban jelentkezett a műsorba

A műsorban való részvételét sokáig titokban tartotta: „Lehet hogy rossz döntést hozok, de én hozom, és én vállalom érte a felelősséget. Ha hibázok, felülvizsgálom és korrigálom! Ha van rá mód például, mint a GPS” – vallotta be. Fülöp Rita szerint a kulcs a bátorság, hogy merjünk önmagunk lenni, hibákat elkövetni, és közben érzelmekből élni, mert a szerelem nem a logikán múlik, hanem azon a bizonyos pluszon, amit egy pillantás, egy gesztus vagy egy nevetés adhat.