Örömhírt árult el a ma 80 éves Nagy Feró: érkezik az ötödik unoka!

Nagy Feró, a Beatrice frontembere generációk számára jelentett lázadást, őszinteséget és bátorságot. Most, nyolcvanévesen visszatekintett életének legfontosabb pillanataira, beszélt a sikerekről, a hírnévről, a Kossuth-díjról, és arról is, mit jelent számára ma a család és a nagypapaság.

Nagy Feró születésnapos legenda hatalmas életpályát tudhat maga mögött, legnagyobb szakmai sikerének a Kossuth - díjat tekinti (Fotó: Grnák László)

Nagy Feró két napos ünneplése

Nagy Feró neve mindenki számára ismerősen cseng. Elképesztő életpálya van mögötte és az élete rengeteg sikert is tartogatott számára. Nagy Feró elmesélte, hogy ez a születésnap nem a nagy felhajtásról szól, sokkal inkább azokról, akik igazán közel állnak hozzá.

Elsősorban a kis családommal fogom ünnepelni, illetve a legközelebbi barátaimmal töltöm ezt a napot. Pontosabban két napot, mert dupla ünneplés lesz: az egyik a kis családommal, természetesen az imádott unokáimat is beleértve, a másnap pedig a barátaimé

– mesélte Nagy Feró.

Nagy Feró unokái jelentik a legnagyobb boldogságot a legendának, ráadásul nemsokára érkezik az ötödik is (Fotó: Polyák Attila)

Amikor pályája csúcspontjáról kérdeztük, nem egy koncertet vagy botrányt emelt ki, hanem egy egészen más pillanatot.

Azt hiszem, az volt életem csúcspontja, amikor átadták a Kossuth-díjat. Egyáltalán nem számítottam rá, de az a pillanat a lelkemnek elégtételt adott. Akkor éreztem először igazán, hogy érdemes volt alkotni, menni előre és kimondani az igazat. Ez volt a pályám megkoronázása, amikor rájöttem, hogy a világ komolyan veszi, amit csináltam, ráadásul érti is

– fogalmazott.

A papánál mindent szabad?

Bár voltak nehezebb időszakok, Nagy Feró szerint soha nem jutott el oda, hogy végleg hátat fordítson a zenének.

Komolyabban sosem gondoltam arra, hogy abbahagyjam. Volt, amikor elegem volt, de az még egy régi rendszerben történt. Akkor az embernek nem volt eszköze megvédeni magát. Most is nehéz néha, de összességében boldog vagyok, szerencsére az unokáim rengeteg erőt adnak

– tette hozzá.

A jövőről viszont csak egyetlen biztos dolgot tud mondani.

„Nyolcvan éves vagyok, már nem tervezek nagy dolgokat. Örülök annak, hogy ennyi lehetőséget kaptam, és hogy ennyi év adatott meg. Most már az időt elsősorban az unokáimmal szeretném tölteni, amennyit csak lehet, lehetőleg minél többet” – vallotta be.