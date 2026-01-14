Örömhírt árult el a ma 80 éves Nagy Feró: érkezik az ötödik unoka!

Nagy Feró, a Beatrice frontembere generációk számára jelentett lázadást, őszinteséget és bátorságot. Most, nyolcvanévesen visszatekintett életének legfontosabb pillanataira, beszélt a sikerekről, a hírnévről, a Kossuth-díjról, és arról is, mit jelent számára ma a család és a nagypapaság.
Nagy Feró neve mindenki számára ismerősen cseng. Elképesztő életpálya van mögötte és az élete rengeteg sikert is tartogatott számára. Nagy Feró elmesélte, hogy ez a születésnap nem a nagy felhajtásról szól, sokkal inkább azokról, akik igazán közel állnak hozzá.
Elsősorban a kis családommal fogom ünnepelni, illetve a legközelebbi barátaimmal töltöm ezt a napot. Pontosabban két napot, mert dupla ünneplés lesz: az egyik a kis családommal, természetesen az imádott unokáimat is beleértve, a másnap pedig a barátaimé
– mesélte Nagy Feró.
Amikor pályája csúcspontjáról kérdeztük, nem egy koncertet vagy botrányt emelt ki, hanem egy egészen más pillanatot.
Azt hiszem, az volt életem csúcspontja, amikor átadták a Kossuth-díjat. Egyáltalán nem számítottam rá, de az a pillanat a lelkemnek elégtételt adott. Akkor éreztem először igazán, hogy érdemes volt alkotni, menni előre és kimondani az igazat. Ez volt a pályám megkoronázása, amikor rájöttem, hogy a világ komolyan veszi, amit csináltam, ráadásul érti is
– fogalmazott.
Bár voltak nehezebb időszakok, Nagy Feró szerint soha nem jutott el oda, hogy végleg hátat fordítson a zenének.
Komolyabban sosem gondoltam arra, hogy abbahagyjam. Volt, amikor elegem volt, de az még egy régi rendszerben történt. Akkor az embernek nem volt eszköze megvédeni magát. Most is nehéz néha, de összességében boldog vagyok, szerencsére az unokáim rengeteg erőt adnak
– tette hozzá.
A jövőről viszont csak egyetlen biztos dolgot tud mondani.
„Nyolcvan éves vagyok, már nem tervezek nagy dolgokat. Örülök annak, hogy ennyi lehetőséget kaptam, és hogy ennyi év adatott meg. Most már az időt elsősorban az unokáimmal szeretném tölteni, amennyit csak lehet, lehetőleg minél többet” – vallotta be.
A nagypapaság számára új dimenziót nyitott.
Teljesen más, mint apának lenni. A gyerekeimnek sokkal kevesebb dolgot engedtem meg, az unokáimnak viszont szinte mindent. Nálam nincs olyan, hogy vacsora előtt nincs csoki. Ha nem a papánál lehet mindent, akkor hol?
– nevetett.
Nagy Feró azt is elárulta, hogy hosszú távon is gondolkodik, fontosnak tartja, hogy kisunokái jövőjéről is gondoskodjon.
„Babakötvényt is szeretnék kötni nekik, ez nagyon fontos számomra. Ráadásul jövő hónapban érkezik az ötödik unokám is, amit nagyon várok” – zárta gondolatait büszkén Nagy Feró énekes.
