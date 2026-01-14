Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Örömhírt árult el a ma 80 éves Nagy Feró: érkezik az ötödik unoka!

2026. január 14.
Kevés olyan zenész van Magyarországon, aki nyolc évtized után is ekkora erővel, szabadsággal és hitelességgel tud jelen lenni. Nagy Feró 80 éves lett, és bár már nincsenek nagy álmai, az életét ma is ugyanazzal a szenvedéllyel éli, mint pályája kezdetén.
Nagy Feró, a Beatrice frontembere generációk számára jelentett lázadást, őszinteséget és bátorságot. Most, nyolcvanévesen visszatekintett életének legfontosabb pillanataira, beszélt a sikerekről, a hírnévről, a Kossuth-díjról, és arról is, mit jelent számára ma a család és a nagypapaság.

Nagy Feró énekes, a Beatrice frontembere
Nagy Feró születésnapos legenda hatalmas életpályát tudhat maga mögött, legnagyobb szakmai sikerének a Kossuth - díjat tekinti (Fotó: Grnák László)

Nagy Feró két napos ünneplése

Nagy Feró neve mindenki számára ismerősen cseng. Elképesztő életpálya van mögötte és az élete rengeteg sikert is tartogatott számára. Nagy Feró elmesélte, hogy ez a születésnap nem a nagy felhajtásról szól, sokkal inkább azokról, akik igazán közel állnak hozzá.

Elsősorban a kis családommal fogom ünnepelni, illetve a legközelebbi barátaimmal töltöm ezt a napot. Pontosabban két napot, mert dupla ünneplés lesz: az egyik a kis családommal, természetesen az imádott unokáimat is beleértve, a másnap pedig a barátaimé

 – mesélte Nagy Feró.

Nagy Feró, Magyar Nemzet
Nagy Feró unokái jelentik a legnagyobb boldogságot a legendának, ráadásul nemsokára érkezik az ötödik is (Fotó: Polyák Attila)

Amikor pályája csúcspontjáról kérdeztük, nem egy koncertet vagy botrányt emelt ki, hanem egy egészen más pillanatot.

Azt hiszem, az volt életem csúcspontja, amikor átadták a Kossuth-díjat. Egyáltalán nem számítottam rá, de az a pillanat a lelkemnek elégtételt adott. Akkor éreztem először igazán, hogy érdemes volt alkotni, menni előre és kimondani az igazat. Ez volt a pályám megkoronázása, amikor rájöttem, hogy a világ komolyan veszi, amit csináltam, ráadásul érti is

 – fogalmazott.

A papánál mindent szabad?

Bár voltak nehezebb időszakok, Nagy Feró szerint soha nem jutott el oda, hogy végleg hátat fordítson a zenének.

Komolyabban sosem gondoltam arra, hogy abbahagyjam. Volt, amikor elegem volt, de az még egy régi rendszerben történt. Akkor az embernek nem volt eszköze megvédeni magát. Most is nehéz néha, de összességében boldog vagyok, szerencsére az unokáim rengeteg erőt adnak

– tette hozzá.

A jövőről viszont csak egyetlen biztos dolgot tud mondani.

Nyolcvan éves vagyok, már nem tervezek nagy dolgokat. Örülök annak, hogy ennyi lehetőséget kaptam, és hogy ennyi év adatott meg. Most már az időt elsősorban az unokáimmal szeretném tölteni, amennyit csak lehet, lehetőleg minél többet” – vallotta be.

Nagy Feró ötödik unokája hamarosan megérkezik

A nagypapaság számára új dimenziót nyitott.

Teljesen más, mint apának lenni. A gyerekeimnek sokkal kevesebb dolgot engedtem meg, az unokáimnak viszont szinte mindent. Nálam nincs olyan, hogy vacsora előtt nincs csoki. Ha nem a papánál lehet mindent, akkor hol?

 – nevetett.

Nagy Feró azt is elárulta, hogy hosszú távon is gondolkodik, fontosnak tartja, hogy kisunokái jövőjéről is gondoskodjon.

Babakötvényt is szeretnék kötni nekik, ez nagyon fontos számomra. Ráadásul jövő hónapban érkezik az ötödik unokám is, amit nagyon várok – zárta gondolatait büszkén Nagy Feró énekes.

 

