„A félelem az életünk része volt” – Nagy Feróék háza előtt egy szovjet tank randalírozott: pokoli részletek 1956-ból

Nagy Feró sosem rejtette véka alá a világról alkotott véleményét, többek között például azt, hogy jó érzés volt számára nemrég a Zebra Digitális Polgári Körhöz csatlakozni, mert itt olyan emberekkel lehet egy közösségben, akik hozzá hasonlóan gondolkodnak a legfontosabb kérdésekben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc idején még egészen más világot éltünk, ekkoriban az énekes éppen tízéves volt.

1956 megemlékezés: Nagy Feró tíz éves volt az október 23-i forradalom és szabadságharc idején (Fotó: Polyák Attila)

Nagy Feró: „Egy gyerek nem fogja fel, hogy mi az a szabadság”

A Beatrice frontembere így emlékszik vissza az ominózus október 23-ára:

Sok mindent megéreztem a környezetemből: a szomszédok viselkedésén, a rádióból hallottakból és a szüleimen is, hogy valami nagy dolog van készülőben. Örültem a szabadság gondolatának, mert azt hittem, akkor majd mindent lehet. De egy gyerek még nem fogja fel, hogy ez mit jelent pontosan és azt sem, hogy a szabadságnak ára is van. Egy adott pillanatban le kellett vonulnunk az óvóhelyre, mert azt mondták, lehet, hogy a szovjetek bombázni fognak, nem lehetett előre tudni

– kezdi Feró, aki a szabadság gondolata mellett mást is meg kellett tapasztaljon. „Anyám és apám nagyon elszomorodtak, azt mondogatták nekem, hogy vigyázz fiam, hogy mikor, mit mondasz, mert ha valaki meghallja, hogy mi mit gondolunk, Apát elviszik és nem látjuk többet.

Félelem ült rajtunk, megállt a házunk előtt egy szovjet harckocsi, de csak körülnézett. Amikor meglátsz egy tankot, tudod, hogy védtelen vagy, mert ő egy vasburokban ül és azt csinál, amit akar. Elég, ha odadobok egy követ, ő már lőhet, mondván, hogy veszélyeztetem. Egészen másfajta rendszer volt akkor. A mai demokráciát követelő fiatalok nem tudják, hogy mi van emögött. Lehet lázadni, de azt felelősséggel kell.”

„Ki kell állni a saját elvek és az ország elvei mellett”

Nagy Feró ‘56 kapcsán elmesélte, hogy ha akkoriban nem tíz, hanem mondjuk húszéves lett volna, akkor egész más helyzetben találta volna magát.

Szerintem vagy meghaltam volna, vagy disszidáltam volna mondjuk Amerikába, bár nyilván ott is kiderült volna, hogy veszélyes dolog a szabadság.

És hogy mit tanulhatnak a fiatalok az 1956-os forradalom és szabadságharcból? A zenész úgy véli, a mai fiatal generáció egyáltalán nem érti, mit jelent kiállni valamiért. „Az ember 18 évesen még sok mindent gondol, amiről később másképp fog majd vélekedni. Szerintem az a legfontosabb, hogy az ember álljon ki a saját elvei és az ország elvei mellett.