Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Vince, Artúr névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Ebben a percben kaptuk a szívet szaggató hírt: meghalt az ünnepelt magyar színésznő

Ebben a percben kaptuk a szívet szaggató hírt: meghalt az ünnepelt magyar színésznő

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 22. 10:48 / FRISSÍTÉS: 2026. január 22. 10:52
Dunakesziszínésznő
69 éves korában elhunyt Babják Annamária színésznő, az egész ország gyászolja.
N.T.
A szerző cikkei

Babják Annamária 69 évesen, hosszas betegség után hunyt el, a gyászhírről a Dunakeszi Post számolt be.

A rajongásig szeretett magyar színésznő elsősorban főleg Dunakeszin tevékenykedett, ugyanakkor voltak olyan országos ismertséget hozó szerepe is. Ennek köszönhetően mások mellett olyan alkotásokban rabolta el a nézők szívét, mint az Oltári csajok, a Mintaapák, a Doktor Balaton vagy éppen a A mi kis falunk című sorozatban.

Nehezen találjuk a szavakat, hiszen nemrég még együtt készültünk az adventi meseolvasásra, ahol Babi mosolyogva sztorizgatott a felvételek között. Örömmel számoltunk be az új rendezéseiről, az odaadó tehetséggondozó munkájáról. Mindig szívesen dolgoztunk vele, a személyisége, tehetsége mindenkit elbűvölt

- búcsúzott a Dunakeszi Post.


 


 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu