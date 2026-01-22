Ebben a percben kaptuk a szívet szaggató hírt: meghalt az ünnepelt magyar színésznő

Babják Annamária 69 évesen, hosszas betegség után hunyt el, a gyászhírről a Dunakeszi Post számolt be.

A rajongásig szeretett magyar színésznő elsősorban főleg Dunakeszin tevékenykedett, ugyanakkor voltak olyan országos ismertséget hozó szerepe is. Ennek köszönhetően mások mellett olyan alkotásokban rabolta el a nézők szívét, mint az Oltári csajok, a Mintaapák, a Doktor Balaton vagy éppen a A mi kis falunk című sorozatban.

Nehezen találjuk a szavakat, hiszen nemrég még együtt készültünk az adventi meseolvasásra, ahol Babi mosolyogva sztorizgatott a felvételek között. Örömmel számoltunk be az új rendezéseiről, az odaadó tehetséggondozó munkájáról. Mindig szívesen dolgoztunk vele, a személyisége, tehetsége mindenkit elbűvölt

