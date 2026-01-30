Felfedte egyik rossz szokását a Megasztár sztárja

Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 14:30
Majthényi Zsombor, vagyis P.Y.F.U. nemcsak karrierjében válik egyre sikeresebbé, hanem tanulmányaiban is. A Megasztár döntőse frissdiplomásként ünnepelheti egyetemi évei végét.
A Megasztár döntőse sorra adja ki a legújabb slágereket, rendszeresen fellépésekre jár, emellett pedig megszerezte az első diplomáját is. P.Y.F.U. most elárulta a Borsnak, hogyan készült a nagy megmérettetésre.

Lediplomázott a Megasztár sztárja
A Megasztár sztárja sikeresen fejezte be az egyetemet (Fotó: Kovács Dávid/Bors)

A Megasztár alatt készült a diplomára

Marics Peti mentoráltja egy időben állt helyt a Megasztár színpadán és az egyetemi tanórákon, ez mégsem állt sikere útjába. A színpadon mutatott magabiztossága az államvizsgára is elkísérte.

„Megmondom őszintén, én nem vagyok egy izgulós típus. A Megasztár alatt írtam a szakdolgozatomat és készültem a vizsgákra” – mesélte lapunknak az énekes.

A Megasztár harmadik helyezettje őszintén vallott egy rossz szokásáról, amelyet próbál levetkőzni, mind a magánéletben, mind a karrierben.

Sajnos szeretek mindent az utolsó pillanatra hagyni és tolni magam előtt a dolgokat. Ez most is így volt, nagyjából két napot tanultam a vizsgám előtt. Szerencsére már sokat fejlődtem ebben a témában, de még van hova

 – mesélte humorosan.

A TV2 sztárja úgy nyilatkozott, hogy sokszor még a dalokat is utolsó pillanatban, az élő adás előtti órákban tanulta meg.

Visszatér a színpadra P.Y.F.U.
 Új dallal készül P.Y.F.U. (Fotó: Máté Krisztián/Bors)

Marad a zenélésnél

P.Y.F.U. egyébként a Budapesti Metropolitan Egyetem Kommunikáció és Médiatudományok szakán végzett, de megnyugtatta rajongóit, hogy pályáján ez mit sem fog változtatni.

„PR és Marketing specializáción végeztem. Alapvetően azért választottam ezt a szakot, mert ezzel a tudással a saját karrieremet, a saját brandemet is tudom építeni. Szóval, természetesen maradok a zenélés mellett.”

Most, hogy sokak kedvence végzett tanulmányaival, újult erővel veti bele magát a dalszerzésbe. Februárban egy újabb saját dallal kedveskedik rajongóinak.

Száz százalékkal a zenélésre koncentrálok jelenleg. Pénteken koncertem lesz Székesfehérváron, februárban pedig kiadok egy új zenét videóklippel együtt. Erről még nem árulhatok el sokat, annyit viszont igen, hogy egy különleges közreműködés is lesz a dalban

– mesélte sejtelmesen a rapper.

 

