"Elég jó detox lenne" – Őrület, de igaz: szerzetesnek állna Japánban a Megasztár nagy esélyese!

Majthényi Zsombor, azaz P.Y.F.U , a Megasztár egyik legígéretesebb versenyzője. Nemcsak a zenei tehetségével, hanem természetes kisugárzásával és pozitív életszemléletével is hamar belopta magát a nézők szívébe. Marics Peti tanítványa a Megaházban őszintén mesélt gyerekkoráról, a zenéhez fűződő kapcsolatáról és arról is, hogyan talált vissza önmagához egy nehezebb időszak után. A fiatal előadó célja, hogy zenéjén keresztül valódi energiát és életigenlést adjon át a közönségnek.
„Csongival jól kijövünk, már a középdöntőben is egy szobában voltunk, szóval hazai a pálya” – mesélte nevetve Zsombor, aki bár a FIFA-ban gyakran kikap versenytársától, Bíró Csongortól, nem tervezi feladni. Az együttélést összességében pozitívan látja: „Mindenki aranyos, jószívű, amennyire eddig megismertem a brigádot, nincs okom panaszra”.
A zene már egészen kicsi korától az élete része: háromévesen a Belga – Gyaloglás vége című dalt rappelte el először édesanyjának. Soha nem járt zeneiskolába, mindent magától tanult: „Öt-hat éve veszem igazán komolyan a zenélést” – mondta, hozzátéve, hogy számára a zene nemcsak önkifejezés, hanem terápia is.
Zsombor gyerekkora boldog és élményekkel teli volt:
Nagyon jó gyerekkorom volt, szerető családban nőttem fel, vitorláztam, nyolcéves koromtól pedig versenyeztem. A vízparton nőttem fel, a sport által bejártam Európát a barátaimmal, nem cserélném el senkiére a gyerekkorom
– árulta el P.Y.F.U. A vitorlázást ma is az egyik legjobb sportnak tartja, hiszen minden edzés felért egy edzőtáborral – már kilencévesen önálló volt, saját magának készített rántottát, ment a boltba.
Bob Marley szellemiségéhez hasonlóan ő is a pozitív energiát szeretné továbbadni: „Azt szeretném átadni, hogy bármennyire is vagy éppen a legnagyobb szarban, mindig van kiút. Az alagút végén ott a fény”– jegyezte meg. Szerinte fontos, hogy az emberek néha megálljanak, kimenjenek a természetbe, hálát adjanak az apró dolgokért, és értékeljék a szüleiket, barátaikat. A koncertjein szeretné, ha a közönsége igazán megélné a pillanatot, és feltöltődve menne haza.
Két évvel ezelőtt komoly fordulópont következett be az életében.
Volt egy időszak az életemben, amikor nagyon beparáztam, át kellett gondolnom az életstílusomat meg az életvitelemet. Utána jöttek azok a felismerések, amik meghatározzák a mostani gondolkodásomat is
– vallotta be. A spiritualitásban talált kapaszkodót, és azóta a mentális egészség megőrzése az egyik legfontosabb számára.
A magánéletéről egyelőre titokzatosan nyilatkozott: „Maradjon ez még kérdőjel”. Legnagyobb példaképe Travis Scott, akivel szívesen cserélne egy napra, megtapasztalni milyen fellépni egy Rolling Loud színtű eseményen.
Ha pedig megnyerné a TV2 Megasztár 40 milliós fődíját, különleges utazással ünnepelne: „Elmennék a faterral Japánba, mert nagyon tetszik az ottani kultúra és építészet. Tokióban töltenék pár napot, utána síelnék egy hetet, majd elmennék egy kolostorba, ahol a szerzetesekkel meditálnék. Ha sikerül megnyernem, ez elég jó detox lenne”– zárta a gondolatait.
