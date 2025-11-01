"Elég jó detox lenne" – Őrület, de igaz: szerzetesnek állna Japánban a Megasztár nagy esélyese!

Majthényi Zsombor, azaz P.Y.F.U , a Megasztár egyik legígéretesebb versenyzője. Nemcsak a zenei tehetségével, hanem természetes kisugárzásával és pozitív életszemléletével is hamar belopta magát a nézők szívébe. Marics Peti tanítványa a Megaházban őszintén mesélt gyerekkoráról, a zenéhez fűződő kapcsolatáról és arról is, hogyan talált vissza önmagához egy nehezebb időszak után. A fiatal előadó célja, hogy zenéjén keresztül valódi energiát és életigenlést adjon át a közönségnek.

A Megasztár rappere komoly vitorlás múlttal rendelkezik (Fotó: MATE KRISZTIAN)

A Megasztár versenyzője már háromévesen tudott rappelni

„Csongival jól kijövünk, már a középdöntőben is egy szobában voltunk, szóval hazai a pálya” – mesélte nevetve Zsombor, aki bár a FIFA-ban gyakran kikap versenytársától, Bíró Csongortól, nem tervezi feladni. Az együttélést összességében pozitívan látja: „Mindenki aranyos, jószívű, amennyire eddig megismertem a brigádot, nincs okom panaszra”.

A zene már egészen kicsi korától az élete része: háromévesen a Belga – Gyaloglás vége című dalt rappelte el először édesanyjának. Soha nem járt zeneiskolába, mindent magától tanult: „Öt-hat éve veszem igazán komolyan a zenélést” – mondta, hozzátéve, hogy számára a zene nemcsak önkifejezés, hanem terápia is.

Korán önállósodott

Zsombor gyerekkora boldog és élményekkel teli volt:

Nagyon jó gyerekkorom volt, szerető családban nőttem fel, vitorláztam, nyolcéves koromtól pedig versenyeztem. A vízparton nőttem fel, a sport által bejártam Európát a barátaimmal, nem cserélném el senkiére a gyerekkorom

– árulta el P.Y.F.U. A vitorlázást ma is az egyik legjobb sportnak tartja, hiszen minden edzés felért egy edzőtáborral – már kilencévesen önálló volt, saját magának készített rántottát, ment a boltba.

P.Y.F.U első produkciója nem nyerte el minden mester tetszését, de a közönség imádta (Fotó: Markovics Gábor)

Mélypont után találta meg önmagát

Bob Marley szellemiségéhez hasonlóan ő is a pozitív energiát szeretné továbbadni: „Azt szeretném átadni, hogy bármennyire is vagy éppen a legnagyobb szarban, mindig van kiút. Az alagút végén ott a fény”– jegyezte meg. Szerinte fontos, hogy az emberek néha megálljanak, kimenjenek a természetbe, hálát adjanak az apró dolgokért, és értékeljék a szüleiket, barátaikat. A koncertjein szeretné, ha a közönsége igazán megélné a pillanatot, és feltöltődve menne haza.