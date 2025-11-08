Lebukott, más slágerét nyúlta le a Megasztár tehetsége: "Nincs ezen semmi szégyellnivalóm"

A TV2 Megasztár idei szériájában egyre forróbb a hangulat: már csak nyolc versenyző maradt, köztük P.Y.F.U, azaz Majthényi Zsombor, aki gőzerővel készül a harmadik élő show-ra. A fiatal előadó azonban most nemcsak a színpadon, hanem a kommentelők között is reflektorfénybe került. A múlt heti produkcióját követően ugyanis többen megjegyezték, hogy legújabb száma kísértetiesen hasonlít a JID, Sheck Wes & Ski Mask The Slump God által jegyzett Fly Away című alkotásra. A fiatal előadóművész őszintén beszélt arról, hogyan született a vitatott dal.

A Megasztár versenyzője nem tagadja az inspirációja forrását (Fotó: Máté Krisztián)

A Megasztár tehetsége tiszta vizet öntött a pohárba

P.Y.F.U nem tagadta, hogy a szám elejét a Fly Away ihlette, sőt, bevallotta a lapunknak:

Nincs ezen semmi szégyellnivalóm, azt onnan lekoppintottam

– vallotta be. A Megasztár 2025 versenyzője szerint a zenei minták, dallamok átvétele nem ritka jelenség, különösen a trap és rap világában, hiszen ezek a műfajok eleve a nyugati kultúrából erednek: „Magyarországon nagyon sokan nyúlnak nyugathoz egyébként, mivel a trap, rap onnan ered, így nem olyan meglepő” – tette hozzá. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy szerinte teljesen más kategória az, amikor valaki egy egész dalt ellop, mint amikor inspirációt merít egy hangulatból vagy motívumból.

Marics Peti csapata hibátlanul vette eddig az akadályokat (Fotó: Gáll Regina)

Ezúttal nem saját dallal érkezik

„Ha Dua Lipát vesszük például, az összes slágere egy régi sláger” – hozott fel egy példát az énekes, aki szerint a zene folyamatos körforgás, és a legnagyobb előadók is korábbi művekből építkeznek. P.Y.F.U most új oldalát is szeretné megmutatni: elárulta, hogy a következő adásban nem saját dalt hallhatnak majd tőle a nézők, hanem valami egészen mást: „Egy teljesen más oldalamat tudom megmutatni” – fogalmazott sejtelmesen, hozzátéve, hogy mindkét produkciójában lesz meglepetés, de nem akarja lelőni a poént.

Párbajozni fog a hétvégén

A verseny egyre izgalmasabb, és a feszültség is tapintható. P.Y.F.U Kedl Olíviával csap össze párbajban. A Megasztár TikTok-oldalán már felbukkant egy videó, amelyen látszik, hogy a próbák nem mennek zökkenőmentesen. Az előadó idegesen reagált, amikor a Beyoncé–Jay Z-féle Crazy in Love kerül sorra:

Annyira rossz, hogy minél többször hallgatom meg és csinálom, annál rosszabb... a rímek is sz@rok”

– fakadt ki a kamera előtt.