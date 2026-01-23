Marsi Anikó összetört a gyásztól, feldolgozhatatlan csapások érték családját

Lassan 10 éve, hogy a TV2 képernyőjén szerepel a Tények műsorvezetője. Marsi Anikó mindig is imádta ezt a műfajt, a mai napig ugyanazzal a felkészültséggel és alázattal megy be a stúdióba, mint először. Így volt ez a tavalyi évben is, amikor pedig tragédiák sora bújt meg a mosolya mögött.

Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor a legnehezebb időkben is támasza volt (Fotó: Tumbász Hédi/hot! magazin)

Marsi Anikó elvesztette testvérét

A mindig mosolygós, pozitív televíziós a Borsnak mesélt először arról, hogy még sosem várta így az új év kezdetét. Annyi tragédia, fájdalom és félelem lett az életében 2025-ben, hogy Marsi Anikó még most sem érti, hogy bírt minden nap ép ésszel elaludni.

„Az egyik legfájdalmasabb momentuma a tavalyi esztendőmnek az volt, hogy a kisebbik fiamnak meghalt az egyik legjobb barátja. Egy 17 éves, kisportolt, nagyon okos, nagyon helyes fiatalember” – kezdte a Borsnak a műsorvezető, akinek gyönyörű mozaikcsaládja van.

„Azt gondoltam, úgy fogom elmesélni a 2025- ös évet, hogy amikor majd a végére érek a sok szörnyűségnek, akkor teszem majd hozzá a feloldozást, hogy mégis minden este ép ésszel tudtam lefeküdni aludni. Egy rendezvényen, az én Vincém volt annyira erős, bátor és felkészült, az ő halott barátjának versét el tudta mondani, fel tudta olvasni angolul és spanyolul, mert ezt a barátja már nem tudta megtenni” - tette hozzá a TV2 sztárja.

A gyász mellé egy váratlan, érthetetlen csalódás is társult. A fantasztikus formában lévő műsorvezetőt váratlanul elhagyta egy 40 évig hű barátnője, ami a mai napig fájdalommal tölti el. A sors nem sokkal később még kegyetlenebb próbát tartogatott, 2025 októberében elvesztette szeretett testvérét is:

Két héttel az 55. születésnapja előtt temettük el. 6 éves voltam, amikor meghalt az édesapám, a testvérem négy és fél évvel idősebb, anyukám akkor volt 31 éves, apukám 34 évesen távozott. Akkor már nem élt egyetlenegy nagyszülőm sem! Az anyukám úgy nevelt fel bennünket, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy nekünk egyetemre kell menni. Ő pedagógus fizetésből valahogy megoldotta, hogy legyen egy kis lakásunk, elindítsuk az életünket, a testvérem is és én is. Ez az asszony, aki 6 éves volt, amikor az anyukáját elveszítette, fölnevelt két gyermeket egyedül a legnagyobb tisztességben. Átélt annyi borzalmat, amit szerintem egy normális ember nem tud elviselni. És azt meg már kommentálni sem tudom, hogy az milyen lehet, amikor az ember a gyermekét veszíti el. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy hagyja nekem, hogy anyukám fejét kint tartsam a vízből, elképzelni nem tudom őszintén, hogy mit él át ez az asszony!