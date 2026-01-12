Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
Marics Peti új korszakba lép: ezek a sztárok a sorstársai

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 11:30
2026 igazi mérföldkő lesz a hazai sztárvilágban, hiszen több ismert arc is kerek születésnapot ünnepel. Marics Peti harmincéves lesz, és karrierje talán még sosem állt ilyen erős lábakon.
2026 igazán különleges év a hazai sztárvilágban: rengeteg magyar híresség ünnepel kerek születésnapot, köztük olyan nevek is, akik ma is meghatározó szereplői a hazai zenei és szórakoztatóiparnak. Marics Peti például idén betölti a 30-at – és talán még sosem volt ekkora lendületben a karrierje.

KEREK SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELNEK idén ezek a hazai sztárok - BORS Marics Peti
Marics Peti 30 éves lesz - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Marics Peti karrierje szárnyal

Marics Peti idén 30 éves lesz, de ez inkább hangzik új rajtnak, mint mérföldkőnek. A ValMar énekeseként stadionokat megtöltő előadó az elmúlt években a fiatal generáció egyik legnagyobb kedvence lett, dalai rendre milliós nézettséget hoznak, miközben tévés szereplései és filmsikerei tovább erősítik a népszerűségét. Peti ma már nemcsak popsztár, hanem valódi brand: stílusával, lazaságával és őszinte megnyilvánulásaival tömegeket szólít meg, így a 30. születésnapja inkább egy új, még sikeresebb korszak kezdetének tűnik.

KEREK SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPELNEK idén ezek a hazai sztárok - BORS
Radics Gigi is kerek születésnapot ünnepel - Fotó: Nánási Pál / hot! magazin

Marics Peti és Radics Gigi is 30 éves lesz idén

Szintén 30 éves lesz Radics Gigi, aki fiatal kora ellenére már komoly szakmai múlttal rendelkezik, és az évek során bebizonyította, hogy hangja és tehetsége időtálló. A negyvenesek táborát erősíti Zimány Linda és Dér Heni is: mindketten aktívak, sikeresek, és bátran vállalják, hogy ez az életszakasz inkább ad, mint elvesz.

Az ötödik ikszet idén többen is átlépik: Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra, illetve Szandi neve összeforrt a magyar színpadokkal, dalaikkal és szerepeikkel generációkat határoztak meg. A sort Görbe Nóra zárja, aki 70 évesen is ikonikus alakja a magyar kultúrának.

A hot! magazin egy galériában mutatja meg, mely hazai sztárok ünnepelnek idén kerek születésnapot.

Radics Gigi nemrég még egy tizenöt éves kamaszlány volt, ma viszont gyönyörű nő, édesanya és csodálatos énekesnő. És még mindig nagyon fiatal: idén lesz harmincéves!

 

Az eheti hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz - Fotó: hot! magazin

 

