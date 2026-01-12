Marics Peti új korszakba lép: ezek a sztárok a sorstársai

2026 igazán különleges év a hazai sztárvilágban: rengeteg magyar híresség ünnepel kerek születésnapot, köztük olyan nevek is, akik ma is meghatározó szereplői a hazai zenei és szórakoztatóiparnak. Marics Peti például idén betölti a 30-at – és talán még sosem volt ekkora lendületben a karrierje.

Marics Peti 30 éves lesz - Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

Marics Peti karrierje szárnyal

Marics Peti idén 30 éves lesz, de ez inkább hangzik új rajtnak, mint mérföldkőnek. A ValMar énekeseként stadionokat megtöltő előadó az elmúlt években a fiatal generáció egyik legnagyobb kedvence lett, dalai rendre milliós nézettséget hoznak, miközben tévés szereplései és filmsikerei tovább erősítik a népszerűségét. Peti ma már nemcsak popsztár, hanem valódi brand: stílusával, lazaságával és őszinte megnyilvánulásaival tömegeket szólít meg, így a 30. születésnapja inkább egy új, még sikeresebb korszak kezdetének tűnik.

Radics Gigi is kerek születésnapot ünnepel - Fotó: Nánási Pál / hot! magazin

Marics Peti és Radics Gigi is 30 éves lesz idén

Szintén 30 éves lesz Radics Gigi, aki fiatal kora ellenére már komoly szakmai múlttal rendelkezik, és az évek során bebizonyította, hogy hangja és tehetsége időtálló. A negyvenesek táborát erősíti Zimány Linda és Dér Heni is: mindketten aktívak, sikeresek, és bátran vállalják, hogy ez az életszakasz inkább ad, mint elvesz.

Az ötödik ikszet idén többen is átlépik: Bereczki Zoltán és Szinetár Dóra, illetve Szandi neve összeforrt a magyar színpadokkal, dalaikkal és szerepeikkel generációkat határoztak meg. A sort Görbe Nóra zárja, aki 70 évesen is ikonikus alakja a magyar kultúrának.

A hot! magazin egy galériában mutatja meg, mely hazai sztárok ünnepelnek idén kerek születésnapot.