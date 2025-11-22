Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Marics Peti nagyon csúnyán leégett: Mindenki rajta nevet

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 07:00
Marics Petibaki
A Megasztárban brillírozik, földrajzban azonban szerény képességéről tett tanúbizonyságot. Marics Peti bakiján kiakadtak az emberek.

Marics Peti csapatánál továbbra is megállíthatatlan a lendület: a Megasztár 2025 legjobb hat versenyzője között ott van Lengyel Johanna, P.Y.F.U és Bíró Csongor is, így a mester továbbra is százszázalékos teljesítménnyel menetel a finálé felé. A csapat erejét azonban nemcsak a színpadi teljesítmény, hanem az a laza, sokszor kaotikus hangulat is meghatározza, ami egy-egy felvétel vagy műsor előtt történik.

Marics peti megasztáros csapata továbbra is hasít.
Marics Peti csapata még mindig teljes (Fotó: TV2)

Marics Peti megasztáros teljesítménye több mint kiváló

A Megasztár elődöntője előtti felkészülés során Marics Peti tanítványánál, P.Y.F.U-nál érdeklődött, milyen élmények, történések érték, míg idáig jutott a műsorban, akár olyasmi is, amit esetleg még ő sem tud. A rapper nevetve csak annyit mondott: „Nem tudom, milyen izgalmasat fogunk találni, de Érden nőttem fel, ott laktam, Érdieknek csumi”. Marics erre próbálta felidézni a térképet: „Az ott van Gyula fele, nem?” Mire P.Y.F.U bevallotta, hogy ő sincsen a helyzet magaslatán Magyarország földrajzát illetően.

Kiakadtak a kommentelők

A nézők és kommentelők nem is hagyták szó nélkül a földrajzi tanácstalanságot. Az egyik hozzászóló így reagált: „Békéscsaba után van Gyula! Fiúk, nem tudjátok?” Más pedig csak ennyit fűzött hozzá: „Hűha! Földrajzból nulla mindkettő!” Volt, aki részletes útbaigazítást adott: „Sarkad után van Gyula! Békéscsaba mellett! Gyönyörű szép város!”. Bár a földrajz talán nem az erősségük, a színpadi teljesítmény ellenben igen: Marics Peti csapatából továbbra is mindenki versenyben van, és úgy tűnik, hogy a top 6-ba jutott trió egészen a végéig mehet. A nézők pedig eldönthetik, hogy a következő adásban inkább a földrajzkönyvet vagy a szavazógombot veszik elő – egy biztos, a csapat még mindig verhetetlen lendületben van.

A mester is megmutatta, hogyan kell ezt csinálni

Marics Peti a legutóbbi adásban mutatta be új dalát a Megasztár színpadán. A ValMar énekese hozta a jól ismert „csibész karaktert: magabiztos, pimasz, mégis szerethető volt. A szövegben olyan sorok csendültek fel, mint „A piát mindig tisztán, csak a nőket keverem”. A közönség álló ovációja egyértelműen megmutatta, hogy kiérdemelte a műsor mesterszékét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
