Nagy durranás: Marics Peti óriási bejelentést tett!

Izgalmas élményben lehet része annak, aki a héten a Megasztár élő show-jára kapcsol. Marics Peti ugyanis nem akármivel készül, igazi meglepetés vár a rajongóira. A kivételes népszerűségnek örvendő mester ugyanis nem csak a produkciók értékelésével lesz elfoglalva a következő élő adásban.

Marics Peti robbantani fog a Megasztárban – Fotó: Máté Krisztián / Bors

Erika után Maricsra vár a Megasztár színpada

A következő adásban én leszek az extra produkció

– jelentette ki a Megasztár TikTok csatornáján Marics Peti. – Tehát a népszerű mester maga is színpadra áll, méghozzá nem is akármivel: dalpremierrel érkezik a Megasztár színpadára.

Aki követte a Megasztár korábbi epizódjait, az biztos lehet benne, hogy érdemes lesz újra oda kapcsolnia és hogy az extra produkció valóban „extra” lesz. A széria egyik újdonsága, hogy a mesterek is színpadra állnak – legutóbb Herceg Erika debütált a meglehetősen érzelmesre sikerült „Sebzett” című dalával. Mint megtudhattuk, ez az előadás nem csak a nézőknek, hanem az énekesnőnek is meghatározó élmény volt az életében.

„Színházon kívül az utóbbi hat évben nem nagyon voltam színpadon és nekem ez most egy újjászületés” – jelentette ki Erika a produkció után.

Eddig elsősorban külföldi karriert futott be és szeretné megismertetni a dalait a magyar rajongókkal is.

Mindig igazi dívaként lép színpadra Herceg Erika – Fotó: Máté Krisztián / Bors

Bár az énekesnő úgy tűnik mindent beleadott, az előadás fogadtatása meglehetősen vegyesre sikeredett. Voltak kommentelők akiknek kifejezetten tetszett a produkció, mások playback-re gyanakodtak és ezt erősen kifogásolták.

„Gratulálok, nagyon jó a dal, nagyon tetszett!” – hangzott a dicséret.

„Megtisztelhette volna a versenyzőket azzal, hogy Ő is élőben énekel!” – írta kissé felháborodottan valaki a Megasztár Facebook oldalára.

Curtis megmutatta érzelmes oldalát

Nem ez volt az első alkalom, hogy mester állt a színpadra, ugyanis ezt megelőzően Curtis csalt könnyeket mindannyiunk arcára. A népszerű rapper volt az első mester idén, aki a Megasztár deszkáira is felállt: Fehér rózsa című, élőben még sosem hallott dalát adta elő. Nem véletlenül: ugyanis elhunyt édesapjához szól ebben a dalban – a rendkívül érzelmesre sikerült produkció nagy hatással volt mindannyiunkra – mindig igazán megindító, amikor egy előadó ennyire beenged a saját lelkébe.

Gyönyörű dal volt. És nagyon jó hangja van. Meg is könnyeztem.

– áradozott valaki a produkció után.