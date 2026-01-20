Idegösszeomlás, autoimmun betegség, hamis barátok: Az énekesnő elmesélte, milyen súlyos tragédiákat kellett átélnie tavaly

A 2025-ös év Marge számára nem feltétlenül jelentette élete csúcsát. Az énekesnő Instagram-oldalán nyíltan beszélt arról, hogy édesanyja elvesztése súlyos teher volt számára, amit tovább fokozott az elmúlt évtized élményei és nehézségei. „Az év, ami adott és mindent elvett” – írta, kiemelve a sokféle kihívást és élményt, amit az év hozott.

Marge édesanyja múlt évben hunyt el

Marge neve eddig leginkább a pop- és televíziós világban csenghetett ismerősen.

Kisfia inspirálja a mindennapjait, őt tartja élete legnagyobb motivációjának.

Instagramon gyakran oszt meg őszinte vallomásokat, legyen szó anyaságról vagy nehéz évek tapasztalatairól.

2016-os éve meghatározó volt számára: egyszerre hozott hatalmas sikereket és nehézségeket.

Marge édesanyja méhnyakrákban hunyt el. A betegségnek, ahogy az énekesnő hangsúlyozta, hosszú ideig egyértelmű tünetei voltak, mégsem történt meg időben a szükséges orvosi kivizsgálás. Ennek oka az volt, hogy édesanyja a „természetes utat” választotta, és nem járt rendszeres szűrővizsgálatokra. Az énekesnőnek ezt nehéz volt feldolgoznia, hogy anyja emiatt távozott el ilyen korán.

2016 sem volt könnyebb számára

Marge élete 2016-ban rendkívül intenzív volt: hét különböző zenekaros turnét teljesített, mellette saját, egész éves koncertszezont is tartott.

Begyűjtöttem egy autoimmun betegséget, egy idegösszeomlást, rengeteg látszatbarátot és értelmetlen utálót.

– fogalmazott az énekesnő. Mindazonáltal hálás azoknak, akik mellette álltak, és még azoknak is, akik próbára tették.

Mindenkinek hálás vagyok, több lettem általatok. Mindenkinek, aki mellettem állt, aki kigáncsolt, és aki próbálta ezt vagy azt, vagy mindkettőt.

– írta, ezzel is hangsúlyozva, hogy az év nehézségei ellenére a fejlődés és a hálás hozzáállás maradt az egyik legfontosabb üzenete.

„Ő az aki inspirálta a változásom”

A posztban külön kitért arra, hogy ki inspirálta őt arra, hogy fejlődjön és küzdjön.

Azóta már egyedül alkotja a saját művészetét, és nagyon szeretem ebben kísérni. Érte szálltam ki a ringből, hogy jobb anyává váljak, és jelen legyek, amikor csak kellek...

– vallotta Marge. Fia inspirálta őt a változásra, és ma már tudatosan építi a kapcsolatukat és nem bánja azt sem, hogy miatta adta fel karrierjét.