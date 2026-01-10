Könnyek között vallott anyja haláláról a magyar énekesnő: Rákkal küzdött, de nem ment orvoshoz!

„Régóta tervezem ezt az élőt” – kezdte Marge Instagram-videóját, aki bevallása szerint sokáig nem érezte magát elég erősnek ahhoz, hogy nyilvánosan beszéljen édesanyja elvesztéséről. Az énekesnő elmondta: anyjával korábban megbeszélték, hogy a történetüket megosztják majd, akár a gyógyulásról, akár a legrosszabb forgatókönyv esetén, egy figyelmeztetésként mások számára. Sajnos az utóbbi forgatókönyv valósult meg.

Marge édesanyját vesztette el azért, mert nem fordultak időben szakorvoshoz (Fotó: Instagram)

Marge anyja nem akart orvoshoz menni

Marge édesanyja méhnyakrákban hunyt el. A betegségnek, ahogy az énekesnő hangsúlyozta, hosszú ideig egyértelmű tünetei voltak, mégsem történt meg időben a szükséges orvosi kivizsgálás. Ennek oka az volt, hogy édesanyja a „természetes utat” választotta, és nem járt rendszeres szűrővizsgálatokra.

Az énekesnő fontos különbséget tett természetgyógyászat és kuruzslás között. Elmondása szerint önmagában nincs probléma az alternatív módszerekkel, amennyiben azok kiegészítő jelleggel, orvosokkal együttműködve működnek. A gond ott kezdődik, amikor valaki kizárólag olyan „gyógyítóban” bízik, aki nem kér sem vérvételt, sem ultrahangot, sem más orvosi vizsgálatot:

Nagyon sokszor az alternatív gyógyászok, saját traumájukat dolgozzák ki a pácienseikkel. Az a hölgy is, akihez az anyukám járt, ő is traumatizálódott orvosok által, és ezt a traumát igazából rányomta anyukámra. Ő ezért szintén egy ponton úgy gondolkozott, hogy ő nem bízik meg az orvosokban, hiszen az ő választott természetgyógyásza is azt mondja, hogy ez a legrosszabb, hogy az ember orvoshoz megy, és hogy az orvosok csak rosszak. Főleg szerintem ez a hatvanas generáció, vagy nagyon erősen orvospárti, vagy nagyon nem, de én azt gondolom, hogy ennek a kettőnek együtt kell működnie.

Marge énekesnőként is most próbálja magát rendben tenni a történtek után (Fotó: Instagram)

Mire végül mégis orvoshoz kerültek, már késő volt

Marge szerint édesanyja esetében a természetgyógyásznak hitt személy kifejezetten elutasította az orvosi ellátást, és bizalmatlanságot ültetett el benne az egészségügyi rendszerrel szemben. Mire végül mégis orvoshoz kerültek, a rák már áttétes volt.

„Ez nem évek alatt történt” – hangsúlyozta az énekesnő, aki szerint különösen ijesztő, milyen gyorsan súlyosbodhat egy kezeletlen betegség. Arra kér mindenkit, hogy ne hagyja figyelmen kívül a figyelmeztető jeleket: a rendszertelen vérzést, fájdalmat vagy bármilyen szokatlan tünetet.