Mandula Ádám végleg leszámol a múltjával? Fájdalmas döntést hozott a születendő gyermekéért

Az elmúlt években Mandula Ádám neve leginkább botrányokkal forrt össze. Az Éden Hotel egykori sztárja többször is összetűzésbe került a hatóságokkal, és 2025 őszén súlyos megítélés alá esett, amikor bántalmazó magatartást tanúsított kisfiával, Medox-szal szemben. A történtek után a rapper szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, ami – információk szerint – tudatos döntés volt részéről.

Mandula Ádám barátnője közös gyermekükkel várandós (Fotó: MW)

Mandula Ádám gyermeke hamarosan megszületik

A sztárapuka élete hónapok óta születendő gyermeke körül forog, akinek nagyon különleges nevet választottak. Miatta vállalt el minden alkalmi munkát Mandula Ádám, még egy japán étteremben is mosogatott, de így is félt, hogy nem tud majd megadni mindent neki és az anyukájának. De aztán jóra fordultak a dolgok, stabil munkája lett jó fizetéssel, és végre úgy érzi, hogy minden rendben lesz.

„Imádja a munkáját, élvezi, hogy nincsenek vele szemben előítéletek, teljes bizalmat kapott” – mesélte a Borsnak Mandula Ádám ismerőse.

Jelenlegi párja már négy és fél hónapos várandós, így hamarosan megszületik első közös gyermekük.

Mandula Ádám bántalmazás miatt verte ki a biztosítékot, azóta próbál megváltozni, tetoválásait is elkezdte leszedetni (Fotó: Instagram)

Mandula Ádám tetoválásai eltűnnek

A rapper számára ez az új kezdet láthatóan mindennél fontosabb. Mandula Ádám Instagram-sztorijában nemrég megmutatta, hogy eltávolíttatja arctetoválásait, amelyeket sokan a korábbi, problémás időszak szimbólumainak tartottak. A felvételeken vérző arccal jelentkezett be, és elmondta: nemcsak az arcáról, hanem a testéről is el fogja tüntetni a tetoválásokat.

Picikét vérzik. Nem baj, vér nélkül nincs élet. Nemsokára teljesen eltűnnek

– mondta Mandula Ádám a videóban, miközben megmutatta a már halványuló mintákat. A beavatkozás fájdalmas, de számára ez is része annak a folyamatnak, amellyel lezárja a múltját.

Mandula Ádám fia, Medox ismét ez élete része

(Fotó: Mandula Ádám)

Mandula Ádám és fia, Medox újra együtt

Információk szerint Mandula Ádám újra találkozhat kisfiával, Medox-szal is, ami szintén fontos lépés az életében. Emellett visszatér a zenéhez: hamarosan új albummal jelentkezik, amely – saját bevallása szerint – már egy egészen más ember gondolatait tükrözi.

Úgy tűnik, a botrányhős valóban változtatni akar. Hogy ez a fordulat végleges lesz-e, azt csak az idő dönti el, de egy biztos: Mandula Ádám most mindent egy lapra tett fel – a családjára és az új életére.