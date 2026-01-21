Magyar menyegző: titkok, szerelem és tánc – Kovács Tamás hisz az első látásra szerelemben

A Magyar menyegző Törőcsik Franciska és Kovács Tamás főszereplésével egy olyan film, amely egyszerre épít a magyar hagyományokra és a modern érzelmi dilemmákra. A történet középpontjában a házasság, az elköteleződés és az önazonosság kérdése áll. Kovács Tamás alakítása hitelesen mutatja meg egy férfi belső vívódásait egy különleges közegben. Cikkünkben a film kulisszatitkairól, a forgatás nehézségeiről és a színész legbelsőbb gondolatairól rántjuk le a leplet.

A Magyar menyegző főszereplője kulisszatitkokat árult el a filmről (Fotó: Polyák Attila / Origo)

Magyar menyegző: néptánc minden mennyiségben

A film egyik leglátványosabb eleme kétségkívül a néptánc, amely nemcsak vizuálisan, hanem fizikailag is próbára tette a szereplőket. Kovács Tamás számára ez egy teljesen új világ volt, amelybe fejest kellett ugrania. A felkészülés rövid, de annál intenzívebb volt, és hamar kiderült, hogy itt nincs helye félmegoldásoknak. A színésznek testileg és lelkileg fel kellett készülnie:

A film forgatása előtt nem volt túl sok közöm a néptánchoz. Az egyetemen ugyan volt néptáncunk, meg néha néhány alkalommal voltam táncházban, de igazából a felkészülés alatt tudtam egy picit jobban belelátni. A forgatáson láttam, hogy a profi táncosok milyen elképesztő energiával táncolnak, ez legyőző. Nagyon fárasztó volt, rövid, de annál intenzívebb időszak volt a felkészülés. A magyar néptánc könnyed és légies, ugyanakkor rendkívül dinamikus és borzasztó nehéz, legalábbis nekem nagyon nehéz volt. Nagyon csodálatos volt látni, milyen magas szinten táncolt itt a két nagy táncegyüttes.

A tánc tehát nemcsak látványelem, hanem valódi próbatétel volt. Ez a kihívás azonban hozzájárult ahhoz, hogy a film hitelessége még erősebb legyen. A néptánc itt valóban karakterformáló erővé vált.

Három nap alatt életre szóló szerelem?

A Magyar menyegző egyik központi kérdése, hogy létezik-e szerelem első látásra. A filmben a főszereplő erősen ellenáll a házasság gondolatának, ami sok nézőben is kérdéseket vet fel. Kovács Tamás azonban nem zárkózik el ettől a romantikus elképzeléstől. Saját meglátása szerint a szerelemnek nincsenek szabályai.

Mindenféle kapcsolat van a világban, és mindenféle történet. Van olyan, hogy szerelem első látásra. Nemcsak a filmben.

Ez a gondolat szépen rezonál a film üzenetével. A Magyar menyegző nem akar válaszokat adni, inkább kérdez, és teret enged az érzelmeknek.