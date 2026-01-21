Magyar menyegző: titkok, szerelem és tánc – Kovács Tamás hisz az első látásra szerelemben

A Magyar menyegző Törőcsik Franciska és Kovács Tamás főszereplésével egy olyan film, amely egyszerre épít a magyar hagyományokra és a modern érzelmi dilemmákra. A történet középpontjában a házasság, az elköteleződés és az önazonosság kérdése áll. Kovács Tamás alakítása hitelesen mutatja meg egy férfi belső vívódásait egy különleges közegben. Cikkünkben a film kulisszatitkairól, a forgatás nehézségeiről és a színész legbelsőbb gondolatairól rántjuk le a leplet.
A film egyik leglátványosabb eleme kétségkívül a néptánc, amely nemcsak vizuálisan, hanem fizikailag is próbára tette a szereplőket. Kovács Tamás számára ez egy teljesen új világ volt, amelybe fejest kellett ugrania. A felkészülés rövid, de annál intenzívebb volt, és hamar kiderült, hogy itt nincs helye félmegoldásoknak. A színésznek testileg és lelkileg fel kellett készülnie:
A film forgatása előtt nem volt túl sok közöm a néptánchoz. Az egyetemen ugyan volt néptáncunk, meg néha néhány alkalommal voltam táncházban, de igazából a felkészülés alatt tudtam egy picit jobban belelátni. A forgatáson láttam, hogy a profi táncosok milyen elképesztő energiával táncolnak, ez legyőző. Nagyon fárasztó volt, rövid, de annál intenzívebb időszak volt a felkészülés. A magyar néptánc könnyed és légies, ugyanakkor rendkívül dinamikus és borzasztó nehéz, legalábbis nekem nagyon nehéz volt. Nagyon csodálatos volt látni, milyen magas szinten táncolt itt a két nagy táncegyüttes.
A tánc tehát nemcsak látványelem, hanem valódi próbatétel volt. Ez a kihívás azonban hozzájárult ahhoz, hogy a film hitelessége még erősebb legyen. A néptánc itt valóban karakterformáló erővé vált.
A Magyar menyegző egyik központi kérdése, hogy létezik-e szerelem első látásra. A filmben a főszereplő erősen ellenáll a házasság gondolatának, ami sok nézőben is kérdéseket vet fel. Kovács Tamás azonban nem zárkózik el ettől a romantikus elképzeléstől. Saját meglátása szerint a szerelemnek nincsenek szabályai.
Mindenféle kapcsolat van a világban, és mindenféle történet. Van olyan, hogy szerelem első látásra. Nemcsak a filmben.
Ez a gondolat szépen rezonál a film üzenetével. A Magyar menyegző nem akar válaszokat adni, inkább kérdez, és teret enged az érzelmeknek.
Sokakat foglalkoztat, mennyire hasonlít egy színész a megformált karakterére. Kovács Tamás esetében érdekes párhuzamok rajzolódnak ki. Bár Péter karaktere teljesen más életet él, bizonyos helyzetekben mégis összecseng a valósággal. Az ismeretlenbe való „belecsöppenés” érzése mindkettőjük számára ismerős volt.
Alapvetően a színész mindig hallott, látott, olvasott és megélt élményekből dolgozik, és természetesen a fantáziájából is. Nem kell embert ölni ahhoz, hogy eljátsszunk egy gyilkost. Olyan értelemben abszolút fel tudtam magam erősíteni ezekkel a dolgokkal, hogy Péternek nincs köze a néptánchoz, ez inkább egy identitáskeresés számára. Csak belecsöppen ebbe az egészbe, ahogyan én is belecsöppentem ebbe a közegbe a forgatás idejére, és már a felkészülés alatt is. Így ebben abszolút párhuzamot tudok vonni.
- mesélte lapunknak a színész. Ez a belső azonosulás teszi igazán hitelessé a játékát. A néző szinte érzi, hogy a vásznon látott bizonytalanság nem megjátszott.
A forgatás legnagyobb kihívásai nem mindig ott vannak, ahol elsőre gondolnánk. Bár a tánc komoly fizikai megterhelést jelentett, akadtak más emlékezetes pillanatok is. A verekedős jelenetek és az éjszakai forgatások különösen mély nyomot hagytak Kovács Tamásban. Ezek a napok egyszerre voltak fárasztóak és felemelőek:
A kaszkadőrökkel való munka a verekedős jelenetben egy nagyon izgalmas nap volt. Amikor a film elején a táncjelenetet forgattuk, iszonyatosan izgultam. Nagyon sokat próbáltunk, és emlékszem, hogy éjszaka forgattunk volna 12 órát, de olyan jól haladtunk, hogy 6-7 óra alatt megvoltunk. Ez nagyon ritka. Azért működött, mert rengeteg munka előzte ezt meg, a stáb fantasztikusan dolgozott. Nemcsak a színészek, hanem az egész kamera mögötti csapat részéről is hatalmas meló volt.
A gördülékeny forgatás mögött tehát precíz szervezés és elképesztő csapatmunka állt. Ez az, amit a néző talán nem lát, de érez a filmen.
A Magyar menyegző nemcsak egy film, hanem egy élmény, amely a résztvevők számára is örök emlék marad.
