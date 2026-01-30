Lovász Laci jó adag piával mondott búcsút a Bochkornak

Megszoktuk, de ő megszökött. Öt évvel ezelőtt Bochkor Gábor rajongói picit sandán néztek a hírre, hogy a legendás rádiós, Lovász Lacival tér vissza az éter hajnali hullámaira. A páros bár első hallásra furcsa volt, végül hamar összecsiszolódtak és a Retro Rádió hallgatói is hamar megszerették az új formációt, melyhez csatlakozott még Héjja Anett és Háder György is. Ami akkor elkezdődött, az most pénteken véget ért. Lovász Laci utoljára volt része a Bochkornak. A műsor persze dübörög tovább. Hamarosan érkezik az új csapattag, akinek kilétét egyelőre sűrű homály fedi.

Lovász Laci elköszönt a Retro rádió hallgatóitól (Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap)

Lovász Lacitól búcsúztak a hallgatók: „Eljött a nap! Laci utolsó órája itt velünk”

A Bochkor hallgatói, már a pénteki adás első pillanataiban százával küldték az elbocsájtó, szép üzeneteket Lovász Lacinak és ez a dömping kitartott egészen 9:50-ig, amikor is eljött a tényleges búcsú ideje. A nap utolsó bejelentkezését Bochkor Gábor néhány SMS felolvasásával kezdte: „Tíz óra lesz pontosan tíz perc múlva és az utolsó SMS-ek mind Lacinak szólnak. „Eljött a nap! Laci utolsó órája itt velünk.

Az indulás nehézkes volt, de a végére megszerettük a hülye poénjait.

Kívánom neki, hogy a Dumaszínházban több sikert érjen el, mint itt nálatok! Lehet, hogy hiányozni fogsz, de egyelőre még nem tudom” – írta egy hallgató.

Bochkor Gábor még nem árulta el, hogy ki érkezik Lovász Laci helyére (Fotó: Dodó Ferenc / Mediaworks)

Bochkor Gábor: „Az biztos, hogy a Gyurival megyünk tovább”

Ezután a honi rádiózás doyenje utalás szintjén megemlítette, hogy egy darabig még biztosan várnunk kell, hogy megtudjuk, ki érkezik majd a távozó Lovász László helyére. „Sokan kérdezik, hogy ki lesz a következő. Nem tudjuk azt ígérni, hogy hétfőn, egyből egy teljesen új felállással indulunk. Az biztos, hogy a Gyurival megyünk tovább. A többit pedig időben meg fogjátok tudni. Izgalmakat tartogatunk és nem csupán a következő csapattag személyével kapcsolatban” – mondta az adás utolsó perceiben Bochkor Gábor, aki kiszúrta, hogy Laci egy ajándékcsomagot szorongat a kezében. „Ez egy komplett ajándékcsomag, ami nem csak nektek, de az egész stábnak szól.

Mert mi, így együtt olyanok vagyunk, mint az én kedvenc italom, a Campari spritz.

Gábor a Campari, a prémium, piros ital, ami feltűnő és van benne egy pici keserű is, de ezért szeretjük. Itt van hozzá a Prosecco Gyurinak. Nagyot durran, de hamar meg kell inni, mert elmegy az ereje. Nyilván kell hígítani az italt. Itt van egy szénsavas víz Anettnek. Lacika! Most már nem kell narancsot szerezned. Az is kell a Campari spritzhez. És Atti, aki egyébként az adást keveri, most majd az italt is, hiszen ő kap egy mérőpoharat” – mondta Lovász Laci, mielőtt a hallgatóknak is megköszönte volna az öt éven át felé áradó bizalmat és szeretetet.