"Beleszólsz? Hát belelátsz?" - Bochkor Gábor durván kiakadt a Lovász Lászlót érintő találgatások miatt

Öt év után távozik a Bochkor Show-ból Lovász László, a hírek szerint a Retro Rádió népszerű reggeli műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át. A váratlan bejelentés azonban mindenkit meglepett, több pletyka is szárnyra kapott. Bochkor Gábor most kifakadt, elege van a találgatásokból!

Bochkor Gábor kifakadt a találgatások miatt

Fotó: Dodó Ferenc / Mediaworks

Bochkor Gábor üzent a rosszakaróknak

Sebestyén Balázs kifejtette, szerinte a humorista megelégelhette, hogy „bokszzsákként” tekintsenek rá, ezt a megjegyzést azonban már Bochkor Gábor sem hagyta szó nélkül.

Annyi különbség lesz az előző munkahelyéhez képest, hogy ott talán szeretik és megbecsülik. Lehet abuzálni valakit sokáig, de egy idő után feláll és elmegy. Ez várható volt azért. Laci-Laci, csak öt évig bírtad ezt, ami ott veled történt… Csodálunk ezért, hogy ezt ott kibírtad öt évig

– fejtette meg a tényállást Sebestyén Balázs.

Hihetetlen, hogy emberek úgy gondolják, belelátnak bármibe is. Belelátnak a Laci fejébe. Belelátnak a mi fejünkbe. Belelátnak az életbe, ami bennünket körülvesz. Amitől működik egyébként egy cég, egy műsor, egy társaság. Ez hihetetlen! Még a felső emeletiek is vették tényleg a bátorságot, hogy kommentálják. Én például sok mindent hallottam Vadon Jani távozásáról, de azt hiszem, hogy ők nem örülnének, hogyha az publikus lenne

– emelte ki Bochkor Gábor.

"Szóval ennyit erről. A Lacié legalább publikus. És akkor magyarázzák és empatikusak ezzel, azzal, amazzal. Azt gondolom, és ez a legnagyobb tévedés: ha valaki például válik, egy házaspár vagy egy pár, akkor te megmondod neki, hogy ki volt a hülye? Beleszólsz? Hát belelátsz? Távoliként. Ezért fura ez, hogy mindenről van vélemény, és ez nemcsak a Laci dolgával kapcsolatban, hanem mindennel kapcsolatban. Ezt a vélemény dolgot mindenki tartsa meg magának. Amúgy a Lacit már hiányolják, pedig még itt lesz a héten, és a jövő héten is. És hirtelen mindenki szereti azt, amit csinálsz" – tette még hozzá a rádiós.

A Retro Rádió közleményében tudatta, hogy már keresik Laci utódját.