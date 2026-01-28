Az őrületbe kergetik a rajongókat? Ők érkezhetnek Lovász Laci helyére a Bochkorba!

Január 30. után megújul a Bochkor című reggeli műsor a Retro Rádión: mint ismert, távozik Lovász László.
„Január 30-cal véget ér egy korszak a Bochkor Show életében. Lovász Laci új kihívások előtt áll, ezért úgy döntött, februártól nem vállalja a hajnalozást velünk. Laci döntése váratlanul ért bennünket, de tiszteletben tartjuk és sok sikert kívánunk neki! Természetesen Laci széke nem marad sokáig üres, a fejleményeket a műsorban hallhatjátok majd...” – jelentette be a műsor közösségi oldalán Bochkor Gábor.
A Retro Rádió január 19-i reggeli adásában elhangzott, hogy Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át.
Lovászhoz eleve közel áll a terület, hiszen rendszeresen fellép a Dumaszínház előadásain, ő a Duma Aktuál műsorvezetője. Emellett három évadon át vezette a Lakástalkshow című műsort a Viasaton, producere volt a Tesztbeszéd című interaktív talkshow-nak, valamint több, a Dumaszínházhoz kapcsolódó televíziós produkcióban is közreműködött.
A műsor oldalát a Facebookon közel 190 ezren követik, a frissen kikerült, fantomképes fotó alapján sokan találgatni kezdtek.
Páran úgy tippelik hogy Voga János fog beülni a stúdióba, ennek annyi lehet az alapja, hogy nagyon régóta ismeri Bochkor Gábort, dolgoztak is együtt sokat, ahogy a 2024-ben elhunyt Boros Lajossal is. Volt, aki azt írta erre lelkesen, hogy „támogatom”, de olyan is akadt, aki annyit írt, hogy „csak ő ne, régen jó volt, most már semmi poénja nincs.” Voga neve felbukkant amúgy a rivális Balázsék című műsorban is, poén szinten.
Érkezett tipp István Danira és Molnár Mónikára is. Vannak, akik szerint a komoly rádiós és tévés múlttal rendelkező Jakupcsek Gabriella lesz az érkező, mások szerint Risztov Éva, aki Bochkor tévéműsorában is felbukkant többször. Az olimpiai bajnok úszó a Sport Rádió reggeliműsorát épp Bochkor tanácsára vállalta el. „Amikor megkerestek, őt hívtam fel először, mit gondol, jól állna-e nekem ez a dolog, és azt mondta, vágjak bele, pedig totálisan kezdő voltam. Sosem felejtem el, az első három hónapban annyira izgultam, azt sem tudtam, mit keresek ott” – mesélte korábban.
Valaki felvetette a rádiós veterán, Jáskó László nevét, ez bizony érdekes fordulat lenne.
Én imádnám ezt az ötletet, de két dudás nem fér meg egy csárdában!
– írta egy követő. Jáksó László épp a közelmúltban vállalt el egy tévéműsort a TV2-n, de a kettő elméletileg megfér egymás mellett, össze lehet hangolni a forgatásokat és a reggeli műsort. Villám Géza nevére így reagált egy olvasó-rádióhallgató:
Nem hiszem, hogy külföldön él, de ugye most is ott van, hiszen csinálja a Bamakót, na meg a feleségével sokat szoktak utazni… Nem hiszem, hogy szeretne korán kelni… Ahogy a Vogci sem szeretne már Fehérvárról minden hajnalban beautózni.
Valaki bedobta Kabát Peti, más Istenes Bence nevét, de felmerül Vadon Jani is – utóbbi különösen érdekes próbálkozás lenne, hiszen nemrég még a konkurenciánál rádiózott reggelenként, hosszú éveken át. Amikor a napokban Sebestyén Balázs azon morfondírozott adásban, miért távozott Lovász László a műsorból, Bochkor másnap szóba hozta Vadon Janit, utalva arra, hogy ő is hallott érdekes teóriákat Vadon Rádió 1-ből való távozásáról. Ez a vad Vadon-teória pár napja már felmerült.
Felbukkan még a kommentekben Harsányi Levente, Geszti Péter, Buda Márton, Ábel Anita, Valkó Eszter, Ganxsta Zolee és Hadházi László neve. Egyelőre csak találgatnak a hallgatók, de jövő héten mindenképp kiderül, ki pótolja Lovász Lászlót a negyven éve rádiózó, a cigarettáról épp leszokó Bochkor Gábor mellett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.