Az őrületbe kergetik a rajongókat? Ők érkezhetnek Lovász Laci helyére a Bochkorba!

Január 30. után megújul a Bochkor című reggeli műsor a Retro Rádión: mint ismert, távozik Lovász László.

„Január 30-cal véget ér egy korszak a Bochkor Show életében. Lovász Laci új kihívások előtt áll, ezért úgy döntött, februártól nem vállalja a hajnalozást velünk. Laci döntése váratlanul ért bennünket, de tiszteletben tartjuk és sok sikert kívánunk neki! Természetesen Laci széke nem marad sokáig üres, a fejleményeket a műsorban hallhatjátok majd...” – jelentette be a műsor közösségi oldalán Bochkor Gábor.

A Retro Rádió január 19-i reggeli adásában elhangzott, hogy Lovász László a Bochkor műsorából a Dumaszínház kreatív igazgatói posztjára igazol át.

Lovászhoz eleve közel áll a terület, hiszen rendszeresen fellép a Dumaszínház előadásain, ő a Duma Aktuál műsorvezetője. Emellett három évadon át vezette a Lakástalkshow című műsort a Viasaton, producere volt a Tesztbeszéd című interaktív talkshow-nak, valamint több, a Dumaszínházhoz kapcsolódó televíziós produkcióban is közreműködött.

Ki érkezik a Bochkorba februárban?

A műsor oldalát a Facebookon közel 190 ezren követik, a frissen kikerült, fantomképes fotó alapján sokan találgatni kezdtek.

Páran úgy tippelik hogy Voga János fog beülni a stúdióba, ennek annyi lehet az alapja, hogy nagyon régóta ismeri Bochkor Gábort, dolgoztak is együtt sokat, ahogy a 2024-ben elhunyt Boros Lajossal is. Volt, aki azt írta erre lelkesen, hogy „támogatom”, de olyan is akadt, aki annyit írt, hogy „csak ő ne, régen jó volt, most már semmi poénja nincs.” Voga neve felbukkant amúgy a rivális Balázsék című műsorban is, poén szinten.

Érkezett tipp István Danira és Molnár Mónikára is. Vannak, akik szerint a komoly rádiós és tévés múlttal rendelkező Jakupcsek Gabriella lesz az érkező, mások szerint Risztov Éva, aki Bochkor tévéműsorában is felbukkant többször. Az olimpiai bajnok úszó a Sport Rádió reggeliműsorát épp Bochkor tanácsára vállalta el. „Amikor megkerestek, őt hívtam fel először, mit gondol, jól állna-e nekem ez a dolog, és azt mondta, vágjak bele, pedig totálisan kezdő voltam. Sosem felejtem el, az első három hónapban annyira izgultam, azt sem tudtam, mit keresek ott” – mesélte korábban.