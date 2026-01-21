Háborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-AdóJákli Mónika
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Ágnes névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tündéri fotó: Lékai-Kiss Ramóna kisfia hétéves lett

születésnap
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 15:05
Lékai-Kiss RamónaLékai Máté
Isten éltesse!

Elképesztő, de hét évvel ezelőtt jött világra a tévés Lékai-Kiss Ramóna és a sportoló Lékai Máté kisfia, Noé.

Lékai-Kiss Ramóna múltidéző fotókkal köszöntötte gyermekét
Lékai-Kiss Ramóna múltidéző fotókkal köszöntötte gyermekét  Fotó: Mediaworks Archív

Megható emlék: hét éve született Lékai-Kiss Ramóna gyermeke

A sztárpár az Instagramon emlékezett meg a születésnapról a kis Noé két csecsemőkori fotója kíséretében. 

"7 évvel ezelőtt, reggel 8óra 18 perckor megszületett a kisfiúnk, mi pedig sokkal jobb emberekké váltunk általa! Mindennél jobban szeretünk Noé (baba)" - olvasható a bejegyzésben, amit ide kattintva lehet megtekinteni.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu