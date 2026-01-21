Tündéri fotó: Lékai-Kiss Ramóna kisfia hétéves lett

Elképesztő, de hét évvel ezelőtt jött világra a tévés Lékai-Kiss Ramóna és a sportoló Lékai Máté kisfia, Noé.

Lékai-Kiss Ramóna múltidéző fotókkal köszöntötte gyermekét Fotó: Mediaworks Archív

Megható emlék: hét éve született Lékai-Kiss Ramóna gyermeke

A sztárpár az Instagramon emlékezett meg a születésnapról a kis Noé két csecsemőkori fotója kíséretében.

"7 évvel ezelőtt, reggel 8óra 18 perckor megszületett a kisfiúnk, mi pedig sokkal jobb emberekké váltunk általa! Mindennél jobban szeretünk Noé (baba)" - olvasható a bejegyzésben, amit ide kattintva lehet megtekinteni.