Tündéri fotó: Lékai-Kiss Ramóna kisfia hétéves lett

Elképesztő, de hét évvel ezelőtt jött világra a tévés Lékai-Kiss Ramóna és a sportoló Lékai Máté kisfia, Noé.
A sztárpár az Instagramon emlékezett meg a születésnapról a kis Noé két csecsemőkori fotója kíséretében.
"7 évvel ezelőtt, reggel 8óra 18 perckor megszületett a kisfiúnk, mi pedig sokkal jobb emberekké váltunk általa! Mindennél jobban szeretünk Noé (baba)" - olvasható a bejegyzésben, amit ide kattintva lehet megtekinteni.
