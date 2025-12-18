Dúl a szerelem: Lékai-Kiss Ramóna és férje romantikus, csókolózós pillanatokat osztott meg

Lékai-Kiss Ramóna és Lékai Máté New York-i kalandjaikat kisvideókban osztják meg a nagyközönséggel. Gyermeki örömmel vágtak bele újabb élményükbe, mely egy csókolózós, romantikázós napfelkelte volt az Egyesült Államok egyik legrégibb függőhídján, a Brooklyn hídon.
Lékai-Kiss Ramóna a Reszkessetek, betörők! miatt döntött úgy, hogy elhagyja az országot. Az örömteli pillanatokat Rami mosolyogva élte meg, a kalandos út végén viszont már inkább az érdekelte, mikor mennek végre enni.
New York! Hajnalni 6 óra 40 perc. 7 óra 15-kor jön fel a nap. Úton a Brooklyn híd lábához, mert állítólag ott gyönyörű a látvány
– kezdte a videóban Kiss Ramóna.
Az úton Ramiék többször bejelentkeznek, egy feldíszített karácsonyfánál, aztán pedig egy ikonikus iskolabusznál.
Ramónáék a hídra érve váratlan dologgal szembesültek, ugyanis nemcsak nekik jutott eszükbe megnézni a napfelkeltét - hatalmas tömeg várta őket.
A gyönyörű felvételeket és romantikus pillanatokat Rami így szakította meg:
Felkelt a nap. Mehetünk enni végre?
Ide kattintva lehet megtekinteni Lékai-Kiss Ramónáék romantikus videóját.
A New York-ba látogató turisták kedvelt célpontja a Brooklyn híd, melynek megépítését 1870-ben kezdték el és a világ első acélkábeles függőhídja volt.
