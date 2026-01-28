Tápai Szabina is kiáll a háború ellen! „Mikor lesz ennek vége?”

Tápai Szabina is ledöbbent, amikor megtudta, hogy az Európai Parlament megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt. Ám Szabinának nem ez volt a legmeghökkentőbb információ, hanem az, hogy ebből 60 milliárd euró fegyverekre fog menni. A családanya közösségi oldalán mondta el véleményét a követőinek.
Ez itt maga a békesség és a nyugalom. Én így érzem magam itthon, Magyarországon. Viszont tőlünk nem messze a határon túl háború dúl Ukrajnában
– kezdte videójában a sztáranyuka. Szabina viszont nem csupán a háború borzalmai miatt készítette videóját, hanem a nemrég napvilágot látott hírek miatt emelet hangot az ellen, hogy a brüsszeli baloldali politikusok újabb óriási összeggel akarják meghosszabbítani a háborút.
"Kilencven milliárd euró Ukrajnának? Amiből hatvan milliárd euró csak fegyverekre megy? Ritkán beszélek ilyen témáról, de úgy érzem, hogy ez minden európai embernek fontos. Nem tudom megérteni, hogy miért kell a háborút támogatni és miért nem tudunk a béke felé mozdulni" – tette fel a kérdéseket Tápai Szabina, aki korábban a Háborúellenes Gyűlésen is kifejtette véleményét.
"Nem azt mondom, hogy ne támogassunk egy olyan országot, ahol háború van. Sőt, mi is rengeteg olyan támogatásban vettünk részt, ahol akár a kárpátaljai magyarokat segítettük, viszont kérdezem én, hogy akkor mikor lesz vége, ha a fegyverkezést támogatjuk és nem a békét?" – mondta Szabina, aki szerint fegyverekre költött milliárdok helyett , azon kellene gondolkodni, hogy milyen út vezet a békéhez.
Nagyon remélem, hogy azok a döntéshozó vezetők, akik erről tárgyalnak és döntéseket hoznak a közeljövőben afelé haladnak, hogy béke legyen
– fűzte hozzá Tápai Szabina.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.