Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kucsera Gábor és Tápai Szabina: „Isten megmentette a házasságunkat, mert ezt emberileg nem lehetett megoldani”

hit
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 18:50
Kucsera GáborTápai Szabina
A pár házassága nem volt mindig tökéletes, ám sosem adták fel a küzdelmet egymásért. Tápai Szabina és Kucsera Gábor a hullámzó, temperamentumos kapcsolatuk után immár teljes mértékben egymásra találtak.
Ko. K.
A szerző cikkei

Elképesztő utat tett meg Tápai Szabina és Kucsera Gábor. Tíz év házasság és három gyermek után végül úgy döntöttek, hogy 2023-ban útjaik különválnak. Azóta rengeteg mindenen mentek keresztül, ám végül a folytatás mellett döntöttek.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina
Kucsera Gábor és Tápai Szabina kapcsolata sosem volt ilyen harmonikus (Fotó: Szabolcs László)

Kucsera Gábor vallásos lett

Hosszú volt az út, mire eljutottak a folytatáshoz, és ma már látják, hogy változásokra volt szükség mindkettejük részéről. Gábor korábban nyíltan mesélt a saját nehézségeiről és a kapcsolatban elkövetett hibáiról, amire szükség is volt, ha meg akarta menteni a házasságát. Korábban droggal és alkohollal is élt, mára viszont teljesen kicserélték. Olyannyira, hogy ma már nyíltan felszólal a drogfogyasztás ellen is, fontosnak tartja, hogy ilyen módon is felhívja a figyelmet ennek veszélyeire. Mindemellett persze belső változásra is szüksége volt, ezt viszont olyasminek köszönheti, amire korábban nem is gondolt.

Kucsera Gábor szektának nézte a közösséget, ma már hálás nekik

Gábor sosem foglalkozott komolyabban a hitével. Végül Szabina hatására elment egy gyülekezetbe, ahol otthonra talált, amit korábban nem is gondolt volna. Gábor először nagyon előítéletes volt, szektának nézte a közösséget, ahova felesége járt. Végül mégis elment, és olyan élményekkel gazdagodott, hogy maradt.

Boldog vagyok, jól érzem magam a közösségben. Ezek az emberek nem szektásak, hanem teljesen átlag emberek. Jó volt velük beszélgetni

mondta Gábor, aki a gyülekezet hatására teljesen új ember lett.

„Kaptam egy új szívet, egy új lelket, egy új testet. Az a rossz, ami bennem volt, az eltűnt” – mondta a világ- és Európa-bajnok kajakos.

Kucsera Gábor házasságát a hit mentette meg

Bár a kapcsolatuk korábban zátonyra futott, most olyan boldogok, mint még soha. De ehhez rengeteg változásra és erőfeszítésre volt szükség: mind a ketten keményen dolgoztak, hogy jobb emberek legyenek és ebben rengeteg segítséget kaptak a gyülekezettől, ahova járnak.

293A0681
Ember már nem tudta megmenteni a házasságukat, Istenre volt szükség (Fotó: Szabolcs László)

Megtanultunk olyan dolgokat, hogy türelem, odafigyelés, megbocsátás. Meglágyult mind a kettőnk szíve

– mondta Gábor, majd Szabina folytatta:

Isten megmentette a házasságunkat, mert ezt emberileg nem lehetett megoldani

Teljesen megváltozott az életük

A befektetett munka és a hit meghozta a gyümölcsét, ma már egészen más emberként vannak a kapcsolatban, mintha két új ember kötötte volna össze az életét. Azóta minden nap imádkoznak, bibliát olvasnak és gyülekezetbe járnak és ez hatalmas fejlődést indított el bennük.

A kapcsolat tehát egészen új szintre emelkedett és a páros hisz benne, hogy igazán jó úton vannak. 

Most vagyunk igazán egy család, férj és feleség. Ennek működnie kell zárta gondolatait Gábor a Tények Pluszban.

@borsonline

Kucsera Gábor meg akarja menteni a fiatalokat a drogoktól Az egykori olimpikon szerint a drogtörvényre vonatkozó szigorítás régóta esedékes volt, mert ez megmentheti a fiatalokat, főleg, hogy már nagyon korán elkezdik használni a tudatmódosító szereket. Ha Önnek, vagy a környezetében valakinek segítségre van szüksége a leszokáshoz hívja a 06 30 970 49 66-os telefonszámot! #bors #drogprevencio #kucseragábor #megelőzés #törvény

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu