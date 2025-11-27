Kucsera Gábor és Tápai Szabina: „Isten megmentette a házasságunkat, mert ezt emberileg nem lehetett megoldani”

Elképesztő utat tett meg Tápai Szabina és Kucsera Gábor. Tíz év házasság és három gyermek után végül úgy döntöttek, hogy 2023-ban útjaik különválnak. Azóta rengeteg mindenen mentek keresztül, ám végül a folytatás mellett döntöttek.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina kapcsolata sosem volt ilyen harmonikus (Fotó: Szabolcs László)

Kucsera Gábor vallásos lett

Hosszú volt az út, mire eljutottak a folytatáshoz, és ma már látják, hogy változásokra volt szükség mindkettejük részéről. Gábor korábban nyíltan mesélt a saját nehézségeiről és a kapcsolatban elkövetett hibáiról, amire szükség is volt, ha meg akarta menteni a házasságát. Korábban droggal és alkohollal is élt, mára viszont teljesen kicserélték. Olyannyira, hogy ma már nyíltan felszólal a drogfogyasztás ellen is, fontosnak tartja, hogy ilyen módon is felhívja a figyelmet ennek veszélyeire. Mindemellett persze belső változásra is szüksége volt, ezt viszont olyasminek köszönheti, amire korábban nem is gondolt.

Kucsera Gábor szektának nézte a közösséget, ma már hálás nekik

Gábor sosem foglalkozott komolyabban a hitével. Végül Szabina hatására elment egy gyülekezetbe, ahol otthonra talált, amit korábban nem is gondolt volna. Gábor először nagyon előítéletes volt, szektának nézte a közösséget, ahova felesége járt. Végül mégis elment, és olyan élményekkel gazdagodott, hogy maradt.

Boldog vagyok, jól érzem magam a közösségben. Ezek az emberek nem szektásak, hanem teljesen átlag emberek. Jó volt velük beszélgetni

– mondta Gábor, aki a gyülekezet hatására teljesen új ember lett.

„Kaptam egy új szívet, egy új lelket, egy új testet. Az a rossz, ami bennem volt, az eltűnt” – mondta a világ- és Európa-bajnok kajakos.

Kucsera Gábor házasságát a hit mentette meg

Bár a kapcsolatuk korábban zátonyra futott, most olyan boldogok, mint még soha. De ehhez rengeteg változásra és erőfeszítésre volt szükség: mind a ketten keményen dolgoztak, hogy jobb emberek legyenek és ebben rengeteg segítséget kaptak a gyülekezettől, ahova járnak.

Ember már nem tudta megmenteni a házasságukat, Istenre volt szükség (Fotó: Szabolcs László)

Megtanultunk olyan dolgokat, hogy türelem, odafigyelés, megbocsátás. Meglágyult mind a kettőnk szíve

– mondta Gábor, majd Szabina folytatta: