Kucsera Gábor és Tápai Szabina: „Isten megmentette a házasságunkat, mert ezt emberileg nem lehetett megoldani”

Elképesztő utat tett meg Tápai Szabina és Kucsera Gábor. Tíz év házasság és három gyermek után végül úgy döntöttek, hogy 2023-ban útjaik különválnak. Azóta rengeteg mindenen mentek keresztül, ám végül a folytatás mellett döntöttek.
Hosszú volt az út, mire eljutottak a folytatáshoz, és ma már látják, hogy változásokra volt szükség mindkettejük részéről. Gábor korábban nyíltan mesélt a saját nehézségeiről és a kapcsolatban elkövetett hibáiról, amire szükség is volt, ha meg akarta menteni a házasságát. Korábban droggal és alkohollal is élt, mára viszont teljesen kicserélték. Olyannyira, hogy ma már nyíltan felszólal a drogfogyasztás ellen is, fontosnak tartja, hogy ilyen módon is felhívja a figyelmet ennek veszélyeire. Mindemellett persze belső változásra is szüksége volt, ezt viszont olyasminek köszönheti, amire korábban nem is gondolt.
Gábor sosem foglalkozott komolyabban a hitével. Végül Szabina hatására elment egy gyülekezetbe, ahol otthonra talált, amit korábban nem is gondolt volna. Gábor először nagyon előítéletes volt, szektának nézte a közösséget, ahova felesége járt. Végül mégis elment, és olyan élményekkel gazdagodott, hogy maradt.
Boldog vagyok, jól érzem magam a közösségben. Ezek az emberek nem szektásak, hanem teljesen átlag emberek. Jó volt velük beszélgetni
– mondta Gábor, aki a gyülekezet hatására teljesen új ember lett.
„Kaptam egy új szívet, egy új lelket, egy új testet. Az a rossz, ami bennem volt, az eltűnt” – mondta a világ- és Európa-bajnok kajakos.
Bár a kapcsolatuk korábban zátonyra futott, most olyan boldogok, mint még soha. De ehhez rengeteg változásra és erőfeszítésre volt szükség: mind a ketten keményen dolgoztak, hogy jobb emberek legyenek és ebben rengeteg segítséget kaptak a gyülekezettől, ahova járnak.
Megtanultunk olyan dolgokat, hogy türelem, odafigyelés, megbocsátás. Meglágyult mind a kettőnk szíve
– mondta Gábor, majd Szabina folytatta:
„Isten megmentette a házasságunkat, mert ezt emberileg nem lehetett megoldani”
A befektetett munka és a hit meghozta a gyümölcsét, ma már egészen más emberként vannak a kapcsolatban, mintha két új ember kötötte volna össze az életét. Azóta minden nap imádkoznak, bibliát olvasnak és gyülekezetbe járnak és ez hatalmas fejlődést indított el bennük.
A kapcsolat tehát egészen új szintre emelkedett és a páros hisz benne, hogy igazán jó úton vannak.
„Most vagyunk igazán egy család, férj és feleség. Ennek működnie kell” – zárta gondolatait Gábor a Tények Pluszban.
