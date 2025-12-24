Így tölti a karácsonyt a békülés után Tápai Szabina és Kucsera Gábor – tündéri családi fotók csak a Borsban!

Tápai Szabina és Kucsera Gábor számára az elmúlt években egyre fontosabb lett a hit, amit karácsonykor tudnak megélni leginkább. A sportoló házaspár nemrég a válás szélére sodródott, ám mára erősebb a kapcsolatuk, mint valaha. Most a Borsnak meséltek az idilli karácsonyi hangolódásról.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor családja idilli karácsonyra készül (Fotó: Szabolcs László)

Tápai Szabina és Kucsera Gábor imádja a karácsonyt

„Imádom a karácsonyt, nagyon happy vagyok! Ilyenkor mindig az a cél, hogy a gyerekeknek is megteremtsük ezt a boldog miliőt” – kezdte lelkesen a háromgyerekes családanya, aki hetekkel korábban elkezdi ünnepi dekorációba öltöztetni az otthonukat. Szabina elárulta, a padlásukon külön sarok van fenntartva a zenélő-csillogó-villogó dekorációknak, amik fokozatosan kerülnek elő szentestéig.

A dekorációért Szabina a felelős, Kucsera Gábor pedig elismerte:

„Nekem csak el kell viselnem a hangorgánumot, amikor a három leányzó sikongat, és közben napok óta megy Mariah Carey” – nevetett, utalva feleségére és két lányukra.

Tápai Szabina gyermeki lelkesedéssel várja a szentestét (Fotó: Szabolcs László)

Háromgyermekes szülők mindent megtesznek, hogy a varázslat minél tovább megmaradjon számukra. Elárulták: Beni, Milla és Bella levelet ír a Jézuskának, a két nagyobb pedig 23-án este a fa mellett alszik, hátha fülön csípik a varázslatot. A szülők vallják, ebben az időszakban nem a tárgyak a legfontosabbak, hanem hogy együtt lehet a család. Azért persze az ajándékok kiválasztására is nagy gondot fordítanak, a kétszeres világbajnok kajakozó olimpikon pedig a saját legemlékezetesebb karácsonyi ajándékait is felidézte…

Kaptam egy gördeszkát és egy Playboy újságot! Na jó, a gördeszka korábbi évben volt. Aztán kaptam a nagymamámtól egy Playboy újságot, imádom a mamámat

– nevetett a sportoló.

A sportoló házaspár még szeretné megteremteni a varázslatot a karácsonyfa körül (Fotó: Szabolcs László)

Vallják: nem kell megszakadni karácsonykor

A karácsony a háziasszonyoknak gyakran a kapkodásról, a véget nem érő feladatokról, főzésről és takarításról szól. A Kucsera-Tápai családban azonban nem elvárás, hogy egy személyre háruljon minden feladat.

„Nem vagyok egy hero mommy. Kiosztjuk a feladatokat” – szögezte le Szabina. „Anyukám főzi a halászlét, Gábor apukája a töltött káposztát, anyukája hozza a mákos bejglit, én vagyok a sütifelelős, meg a halat csinálom…” – sorolta a kézilabdás.