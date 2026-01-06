„Nincsenek szavak! Nem akarom elhinni!” – összeomlott a gyásztól Kiszel Tünde, lesújtó hírt kapott

Ahogy arról a Bors elsőként beszámolt, január 5-én szörnyű tragédia rázta meg az országot, miután a 18. kerületben, egy lakópark épületében holtan találták Dudás Mikit.kisz

Kiszel Tünde összetört Dudás Miki halála miatt Fotó: Forrás: Bors archív

Meghalt Dudás Miki

Az egykori világbajnok kajakozó mindössze 34 éves volt, családját, barátait és sporttársait is egyaránt sokkolta hír. Így nem is csoda, hogy számos sztár a közösségi oldalán kereste a szavakat ebben a felfoghatatlan helyzetben, köztök Kiszel Tünde is.

Kiszel Tünde összetört a gyásztól

Sokakhoz hasonlóan az ország naptárdívája is összetört a hír hallatán, így búcsúzott az Instagram-oldalán.

Isten Veled drága Miki! Felfoghatatlan, hogy 34 éves korában örökre elment Dudás Miki, világbajnok kajakozó! Nincsenek szavak! Nem akarom elhinni!

– kezdte Kiszel, majd így folytatta:

Hálás vagyok a sorsnak, hogy ismerhettelek és együtt szerepelhettünk népszerű Televíziós műsorokban! Nagyon kedves, közvetlen, udvarias voltál mindig! Emléked szívemben örökre megőrzöm!

Végezetül pedig így búcsúzott:

A jó Isten ültessen maga mellé! A feltámadásig nyugodj békében! Őszinte részvétem a Családnak!

A tragédiával kapcsolatban a rendőrség lapunknak elmondta, hogy továbbra is folyik a nyomozás:

Egy XVIII. kerületi lakásban 2026. január 5-én, 11 óra 22 perc körül holtan találtak egy 34 éves férfit. A halálesettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja eddig nem merült fel. A Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja a haláleset körülményeit

- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság.