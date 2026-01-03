Erre nem számítottunk! Így néz ki Kiszel Tünde sellőruhában

Igazán megdöbbentő és csodálatos átváltozásokon szokott keresztül menni Kiszel Tünde, hogy minden hónapban új naptárkülsővel érjen el meghökkentő hatást. Nincs ez másképp most sem.

Kiszel Tünde ismét naptárt készített

Kiszel Tünde: új év, új külső, új naptár

Mindenki kedvenc naptárdíváját az újév alkalmából bizonyára sokan várták. Minden hónapban egy-egy elragadó fotóval érkezik meg a sztár aktuális naptárja. Mutatjuk 2026 januárját!

Kiszel Tünde ezúttal egy babarózsaszín ruhában jelent meg, amely kövekkel van feldíszítve. A ruha különlegességét csak fokozza, hogy habos-babos résszel végződik szoknyája, már-már sellőfarok-szerűen.

Igazi sellő vagy!

Falam fénypontja a naptárad, nagyon jó lett, gratulálok, Tündém!

Gyönyörű!

- írták a kommentelők.