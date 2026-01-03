SátoraljaújhelyTisza-Adó14. havi nyugdíj
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Benjámin, Genovéva névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Erre nem számítottunk! Így néz ki Kiszel Tünde sellőruhában

Kiszel Tünde
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 03. 07:50
naptárdívaúj külsőjanuár
A naptárdíva nem akármilyen felvétellel jelentkezett. Kiszel Tünde ért hozzá, hogyan keltse fel az emberek figyelmét.

Igazán megdöbbentő és csodálatos átváltozásokon szokott keresztül menni Kiszel Tünde, hogy minden hónapban új naptárkülsővel érjen el meghökkentő hatást. Nincs ez másképp most sem.

Kiszel Tünde ismét naptárt készített
Kiszel Tünde ismét naptárt készített

Kiszel Tünde: új év, új külső, új naptár

Mindenki kedvenc naptárdíváját az újév alkalmából bizonyára sokan várták. Minden hónapban egy-egy elragadó fotóval érkezik meg a sztár aktuális naptárja. Mutatjuk 2026 januárját!

Kiszel Tünde ezúttal egy babarózsaszín ruhában jelent meg, amely kövekkel van feldíszítve. A ruha különlegességét csak fokozza, hogy habos-babos résszel végződik szoknyája, már-már sellőfarok-szerűen. 

  • Igazi sellő vagy!
  • Falam fénypontja a naptárad, nagyon jó lett, gratulálok, Tündém!
  • Gyönyörű!

- írták a kommentelők.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu