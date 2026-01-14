Király Linda: „Most már teljesen elégedett vagyok azzal, hogy hány kilót mutat a mérleg”

Látványos átalakuláson ment keresztül Király Linda az elmúlt időszakban: az életmódváltás nemcsak a külsején, hanem az önbizalmán is meglátszik, ma már kifejezetten elégedett azzal, amit a tükörben lát. Király Linda fogyása ráadásul rengeteg követőjének ad motivációt.

Király Linda fogyása után bombaformában van (Fotó: archív/hot! magazin)

Király Linda fogyása karácsonykor sem állt meg

Már korábban beszámoltunk róla, hogy hogyan fogyott le Király Linda, mi volt a titka. Az ünnepekre tudatos tervekkel készült, hogy bűntudat nélkül élvezhesse a finom falatokat, ám az influenza közbeszólt, így a karácsonyt végül betegen, otthon töltötte.

„Hihetetlen, de fogytam az ünnepek alatt!” – kezdte nevetve az aranytorkú énekesnő a hot! magazinnak.

Ennek az az oka, hogy elkaptam egy csúnya betegséget, ami szó szerint ledöntött a lábamról. Így az ünnepeket influenzásan töltöttem otthon, többnyire aludtam, szinte semmit nem ettem. Amikor éppen ébren voltam, a családommal videón beszéltünk, és úgy láttam, nagyon finomak lehettek az ételek. Persze tervezzük, hogy valamikor januárban majd bepótoljuk az ünnepeket. Most már sokkal jobban vagyok, bár még kicsit megmaradt a nátha. Ha majd ez is elmúlik, megtartjuk a pótkarácsonyt, hiszen úgyis csak az számít, hogy együtt legyünk. Szerencsére azt még oda tudtam adni, amivel nekik készültem az ünnepekre.

Diétás, de finom ételeket készít el az új műsorában (Fotó: archív/hot! magazin)

Király Linda főzőműsort indít

Linda igazán különleges meglepetéssel készült a családjának, amelyből végül bárki részesülhet: elindította a saját YouTube-műsorát Linda konyhája címmel. A sorozatban olyan egészséges, diétabarát, mégis ízletes ételeket készít, amelyek bizonyítják, hogy az életmódváltás nem egyenlő a lemondással.

„Erre szántam az utóbbi egy évemet, amíg az életmódváltás tartott, mert nem vagyok hajlandó úgy élni, hogy életem végéig íztelen csirkét és brokkolit egyek. Szeretem az életet, szeretek enni, erről nem akarok lemondani. Innen indult az egész gondolat, hogy elkezdjek kísérletezni olyan ételekkel, amelyeknél azt érzem, hogy jót teszek magamnak velük, mégis finomak. Fel is került már például a „hamis” lasagném, amit tészta helyett cukkiniből készítek, de az ízek, a sajtok és a fűszerek mind ott vannak. Heti rendszerességgel tervezem a videókat, mindig kikérem a nézők véleményét is, és olyan recepteket készítek, amiket ők is szeretnek. Olasz, magyar és amerikai fogások is lesznek, ráadásul igyekszem pénztárcabarát recepteket mutatni.”