Hogyan tudnék élni nélküled? Ezt a lányt szereti a főszereplő

Rátalált a boldogság a Megasztár 7. évadának énekesnőjére. Bánsági Petronella megosztó karaktere volt a mezőnynek, ám ösztönös tehetségét senki sem vonta kétségbe. A bántások azonban nem kerülték el, egy ponton pedig már úgy érezte, feladja az álmát, hogy énekesnő és színésznő legyen. A mélypontból azonban volt kiút, baráti társasága és családja biztos pontként állt mögötte. Ráadásul a szerelem is rátalált, a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus film főszereplője személyében.

A megasztáros Bánsági Petronella és a Hogyan tudnék élni nélküled? szépfiúja, Kirády Marci felvállalta a kapcsolatát (Fotó: Instagram)

Hogyan tudnék élni nélküled? Egymásba szeretett a két fiatal

Petronella néhány héttel ezelőtt az M2 Petőfi TV-ben vendégeskedve arcpirító kérdést kapott: sokat hallgatja-e mostanában Demjén Ferenc dalait…? A kérdés nem véletlen, ám akkor a fiatal tehetség csak sejtelmesen mosolyogva reagált a felvetésre. Azóta azonban a közösségi oldalán is nyilvánvalóvá tette: egy párt alkot a Demjén-slágerekre épülő Hogyan tudnék élni nélküled? című kasszasiker film egyik főszereplőjével, Kirády Marcell-lel.

Túl sokat nem szeretnék elárulni erről, de igen, egy párt alkotunk, és nagyon boldog vagyok

– mesélte lapunknak mosolyogva Petronella. „A vásznon, illetve a képernyőn láttuk meg egymást. Ő a Megasztárban figyelt fel rám, én pedig a moziban szúrtam ki magamnak, valahogy az ő karaktere fogott meg leginkább. Másodjára is elmentem a moziba megnézni a filmet, a harmadik alkalommal pedig már mellettem ült és fogta a kezem” – idézte fel mosolyogva a Megasztár énekesnője. „Az első találkozásunk egy podcast felvételén volt, ahol egymás után forgattak velünk. Mikor bemutatkoztunk, már tudtuk is egymás nevét… Marci nagyon jókor toppant az életembe, ugyanis egy ideje magam alatt voltam, és elképesztően jól esett, ahogy hozzám állt, amiket mondott.”

Bánsági Petronella megasztáros szereplése után mélypontra került, többek között a friss szerelem is kellett, hogy kijöjjön a gödörből (Fotó: Máté Krisztián)

Közös szerzemény is várható

Petronella korábban a Borsnak elárulta, nem választ szerencsésen párt: vagy ő epedezett egy fiú után, aki észre sem akarta venni, vagy járni kezdtek, és a fiú kihasználta vagy csúnyán bánt vele.

„Volt olyan barátom, aki nem akarta felvállalni, hogy együtt vagyunk. Marci ebben is teljesen más, éppen ő volt, aki az első hónapot ünneplő randinkon azt mondta, készítsünk képet és osszuk meg. Nagyon egy húron pendülünk, mellette önmagam lehetek, amit csak ritkán merek megtenni. Számomra az is fontos volt, hogy aki mellettem van, ugyanolyan művészlélek legyen, és vonzza a zenélés. Nem kizárt, hogy közös szerzeményünk is lesz. Írtam egy dalt, és amikor megmutattam neki, rögtön leült a zongorához lejátszani, és megbeszéltük, hogy talán a végleges verzióban is benne lesznek a dallamai.”