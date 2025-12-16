Mindent túlragyog Kárpáti Rebeka szépsége - Fotó

Kárpáti Rebeka magyar műsorvezető, szépségkirálynő. Édesapja R. Kárpáti Péter színművész. 2012-ben Soltvadkert szépének választották. Még ugyanabban az évben elnyerte a Miss Universe Hungary címet, aminek következtében közel egy hónapot töltött a Miss Universe Világversenyen, Moszkvában. Rövid ideig Milánóban majd Moszkvában lakott, ahol modellként dolgozott. 2014-től a Jóban Rosszban is megcsillogtatta a tehetségét. 2018-ban a TV2 A Nagy Duett és a Csak show és más semmi online backstage riportere. 2018-től a Fem 3 Café műsorvezetője.2020 őszén a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport új rovata, a Bajnokok reggelije háziasszonya lett. 2020. november 23-ától az Újratervezés című műsort vezeti Stohl Andrással a TV2-n.
Nemrég pedig a Bors arról számolhatott be, miszerint Kárpáti Rebeka kapta meg az egyik főszerepet a Legénybúcsúban, Szente Vajk új filmjében. Akkor a színésznő a Borsnak adott interjújában mesélt a kihívásról, a felkészülésről és arról, hogy mennyire hisz a véletlenekben.
„Edzőterembe jártam, diétáztam, kollagénes kezelésekre jártam, ha külsőségekről beszélünk, de visszamentem például a régi önvédelmi oktatómhoz is, akivel végigvettük azokat a jeleneteket, ahol akció és pisztoly is előkerül” - kezdte lapunknak a színésznő, majd hozzátette: „Jártam beszédtanárhoz, retorika órára és ha kérdésem volt, bármikor felhívhattam a rendezőt, a kollégákat, mindenki készséggel segített. A karakterem kidolgozásába nagyon sok munkát tettem, hogy mi lehet az ő előélete, mik a belső motivációi és miért, hogyan reagál egy-egy helyzetben. Ezeknek muszáj utánamenni és megérteni, különben nem fog életre kelni a karakter, nálam ez csak így működik.”
A sok munka után pedig egyáltalán nem csoda, ha némi kis kikapcsolódásra vágyik. Kárpáti Rebeka meg sem állt egészen Abu Dhabi mesébe illő városáig. A csinos celeb pedig az egyik ikonikus épület, a Sheikh Zayed Nagymecset előtt készítette el az első fotóját, amit aztán közösségi oldalán is megosztott. Egy biztos Kárpáti Rebeka szépsége simán túlragyogja a porcelán fehér épületet. Ezzel egyébként történetesen Horváth Csenge is egyetért, ugyanis nemcsak szívecskével jutalmazta a fotót, hanem még alá is kommentelt:
Gyönyörű hely, annál is gyönyörűbb nő!
- bókolt Kárpáti Rebekának barátnője, Horváth Csenge.
