„A kórteremben fekszik az én kis csodababám” – friss hírek érkeztek Horváth Tamás súlyos balesetet szenvedett feleségéről, Péterfi Andreáról

az elmúlt napokban sorra érték a csapások Horváth Tamást és feleségét, Péterfi Andreát. A házaspár épp a Maldív-szigeteken nyaralt, amikor Andit súlyos baleset érte.

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andrea sikeresen eljutott a kórházba

Péterfi Andreát súlyos baleset érte

Már az első beszámolójukból kiderült, hogy valóban komoly a baj, ugyanis amint hazaérnek, Andit műteni kell majd.

Hogy lehet egy álomból rémálom? Sajnos Andi a ma reggel folyamán megcsúszott a vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult. Két helyen eltört a lábszárcsontja. A szigeten a csapat azonnal a legközelebbi kórházba szállított minket, ahol kapott egy ideiglenes fekvőgipszet. Bevallom férfiasan a könnyeimmel küszködve hívtam az utazási irodát, a doktort, hogyan tudom hazahozni biztonságban a feleségem. Nem tudom elmondani mennyire hálásak vagyunk a sziget dolgozóinak, Evelinnek az utazási irodánál, aki azonnal segített, hogy a lehető legnagyobb biztonságban érkezzünk vissza Magyarországra. Amint hazaértünk azonnal kórház és műtéti beavatkozásra lesz szükség. Fájdalomcsillapítók nélkül, brutál nagy fájdalommal de mégis mosolyog ezen a képen és csodálja az óceánt… Igazi harcos, én pedig végtelenül tisztelem ezért! Szorítsatok, holnap 10000 km és egy átszállás vár minket!

- írták a korábban.

Azóta pedig csak sorra gördültek eléjük az akadályok, miután Péterfi Andreát nem akarták felengedni a repülőre sérül lába mait, majd jött az újabb sokk, miután végre Magyarországra értek. Kiderült ugyanis, hogy pont az M6-oson tartottak a kórházba, amit egy súlyos baleset miatt szinte egész délutánra lezártak, a helyszínre még mesterlövészt is riasztottak.