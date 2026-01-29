„A kórteremben fekszik az én kis csodababám” – friss hírek érkeztek Horváth Tamás súlyos balesetet szenvedett feleségéről, Péterfi Andreáról

Ahogy arról a Bors beszámolt, az elmúlt napokban sorra érték a csapások Horváth Tamást és feleségét, Péterfi Andreát. A házaspár épp a Maldív-szigeteken nyaralt, amikor Andit súlyos baleset érte.
Már az első beszámolójukból kiderült, hogy valóban komoly a baj, ugyanis amint hazaérnek, Andit műteni kell majd.
Hogy lehet egy álomból rémálom? Sajnos Andi a ma reggel folyamán megcsúszott a vizes papucsban és a jobb lába maga alá fordult. Két helyen eltört a lábszárcsontja. A szigeten a csapat azonnal a legközelebbi kórházba szállított minket, ahol kapott egy ideiglenes fekvőgipszet. Bevallom férfiasan a könnyeimmel küszködve hívtam az utazási irodát, a doktort, hogyan tudom hazahozni biztonságban a feleségem. Nem tudom elmondani mennyire hálásak vagyunk a sziget dolgozóinak, Evelinnek az utazási irodánál, aki azonnal segített, hogy a lehető legnagyobb biztonságban érkezzünk vissza Magyarországra. Amint hazaértünk azonnal kórház és műtéti beavatkozásra lesz szükség. Fájdalomcsillapítók nélkül, brutál nagy fájdalommal de mégis mosolyog ezen a képen és csodálja az óceánt… Igazi harcos, én pedig végtelenül tisztelem ezért! Szorítsatok, holnap 10000 km és egy átszállás vár minket!
- írták a korábban.
Azóta pedig csak sorra gördültek eléjük az akadályok, miután Péterfi Andreát nem akarták felengedni a repülőre sérül lába mait, majd jött az újabb sokk, miután végre Magyarországra értek. Kiderült ugyanis, hogy pont az M6-oson tartottak a kórházba, amit egy súlyos baleset miatt szinte egész délutánra lezártak, a helyszínre még mesterlövészt is riasztottak.
Most pedig itt vannak a legfrissebb fejlemények a sztárpár kálváriájáról: nehezen, de végül szerencsésen eljutottak a kórházba. Az örömhírről maguk számoltak be az Instagramon.
Helló mindenki! Itthon vagyunk Dunaújvárosban és most már itt van a kórteremben fekszik az én kis csodababám
- kezdet a videót Horváth Tamás, amelyből az is kiderült, hogy Andi kapott új gipszet és holnap reggel már műtik is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.