Horváth Tamás felesége a műtét előtt üzent a kórházból!

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi rendszeresen beszámolnak a magánéletük történéseiről, a sokszor vicces sztorik helyett azonban most komolyabb dolgot is megosztottak a rajongókkal. Nemrég a 9. házassági évfordulójukat ünnepelték volna egy álomnyaraláson, ám a romantikus utazás váratlan fordulatot tartogatott.
Egy romantikus nyaralás alatt történt a szerencsétlen baleset: Andi egy vizes papucsban megcsúszott, és a jobb lába maga alá fordult. A sérülés olyan súlyos volt, hogy két helyen is eltört a lábszárcsontja, így azonnali orvosi ellátásra szorult. A helyi kórházban ideiglenes gipszet kapott, azonban a végleges megoldásra Magyarországon került sor. Horváth Tamás őszintén vallott arról, hogy alig tudta visszatartani könnyeit, miközben azon dolgozott, hogy feleségét a lehető legbiztonságosabb módon hazahozzák.
Péterfi Andi most egy friss videóban számolt be állapotáról, amelyben már műtős ruhában látható. Elmondta, hogy az infúziót megkapta, a lába stabil sínben van, és a napokig tartó fájdalom után végre megkönnyebbülést érez.
Már műtős ruhában vagyok, folyik az infúzió, hamarosan vizit és akkor utána megyek a műtétre, tehát minden szuper. A lábam olyan pöpecül be van rakva sínbe, hogy ez egy nagy fellélegzés a négy napi fájdalom után, ez tényleg megtartja, úgyhogy most tényleg nagyon boldog vagyok!
– mondta mosolyogva, ami sok rajongót megnyugtatott.
Az énekes arról is beszélt, hogy a történtek annyira megviselték, hogy napokig alig tudott aludni. Elmondása szerint három nap után sikerült először hosszabb időre lehunynia a szemét, ám gondolatai folyamatosan Andi körül forogtak. Rajongói ezrével küldenek támogató üzeneteket a párnak, remélve, hogy a műtét sikeres lesz, és Andi hamarosan teljesen felépül.
A pár számára az utazás a boldogságról és az ünneplésről szólt volna, végül azonban a kitartás és az összetartás próbájává vált. A műtét most új reményt ad, hogy Andi fájdalommentesen folytathassa életét. A rajongók és a család egy emberként szorít Horváth Tamás feleségéért – mindenki abban bízik, hogy hamarosan jó hírekkel térhetnek vissza.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.