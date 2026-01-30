Horváth Tamás felesége a műtét előtt üzent a kórházból!

Horváth Tamás és felesége, Péterfi Andi rendszeresen beszámolnak a magánéletük történéseiről, a sokszor vicces sztorik helyett azonban most komolyabb dolgot is megosztottak a rajongókkal. Nemrég a 9. házassági évfordulójukat ünnepelték volna egy álomnyaraláson, ám a romantikus utazás váratlan fordulatot tartogatott.

Horváth Tamás felesége súlyos balesetet szenvedett (Fotó: TV2/hot! magazin)

Horváth Tamás feleségének balesete sokkolta a rajongókat

Egy romantikus nyaralás alatt történt a szerencsétlen baleset: Andi egy vizes papucsban megcsúszott, és a jobb lába maga alá fordult. A sérülés olyan súlyos volt, hogy két helyen is eltört a lábszárcsontja, így azonnali orvosi ellátásra szorult. A helyi kórházban ideiglenes gipszet kapott, azonban a végleges megoldásra Magyarországon került sor. Horváth Tamás őszintén vallott arról, hogy alig tudta visszatartani könnyeit, miközben azon dolgozott, hogy feleségét a lehető legbiztonságosabb módon hazahozzák.

Andi megszólalt a műtét előtt: bizakodó hangulatban várja a beavatkozást

Péterfi Andi most egy friss videóban számolt be állapotáról, amelyben már műtős ruhában látható. Elmondta, hogy az infúziót megkapta, a lába stabil sínben van, és a napokig tartó fájdalom után végre megkönnyebbülést érez.

Már műtős ruhában vagyok, folyik az infúzió, hamarosan vizit és akkor utána megyek a műtétre, tehát minden szuper. A lábam olyan pöpecül be van rakva sínbe, hogy ez egy nagy fellélegzés a négy napi fájdalom után, ez tényleg megtartja, úgyhogy most tényleg nagyon boldog vagyok!

– mondta mosolyogva, ami sok rajongót megnyugtatott.

Horváth Tamás kimerült, de végig felesége mellett marad

Az énekes arról is beszélt, hogy a történtek annyira megviselték, hogy napokig alig tudott aludni. Elmondása szerint három nap után sikerült először hosszabb időre lehunynia a szemét, ám gondolatai folyamatosan Andi körül forogtak. Rajongói ezrével küldenek támogató üzeneteket a párnak, remélve, hogy a műtét sikeres lesz, és Andi hamarosan teljesen felépül.

Egy álomnyaralásból rémálom lett, most viszont jöhet a gyógyulás

A pár számára az utazás a boldogságról és az ünneplésről szólt volna, végül azonban a kitartás és az összetartás próbájává vált. A műtét most új reményt ad, hogy Andi fájdalommentesen folytathassa életét. A rajongók és a család egy emberként szorít Horváth Tamás feleségéért – mindenki abban bízik, hogy hamarosan jó hírekkel térhetnek vissza.