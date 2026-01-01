Drámai vallomást tett Horváth Éva: Szinte teljesen törlődött az előző karácsonya

Horváth Éva nem nagyon hisz abban a klasszikus újévi fogadalomban, amely sokaknál előkerül, hogy majd jövőre fogyókúráznak. Ő is megfogadta ezt néha, több-kevesebb sikerrel.

Nem volt könnyű év Horváth Éva számára, 2026 csak jobb lehet

Fotó: Bors

Nekem az utóbbi időben nagyon egészségesen kellett élni a baktérium miatt. Idén, ami újdonság, hogy mikrozöldeket, csírákat fogyasztottam, és tervezem, hogy még inkább az egészséges táplálkozás felé fordulok.

– mesélte megkeresésünkre. Nem a diétában gondolkodik, mert valójában soha nem vonta meg magától az édességet. Az utóbbi időben „több cukor és csoki csúszott le” nála, de úgy gondolja, hogy ez nem jó a testnek.

Idén karácsonykor a gyerekek mindenféle dolgot kaptak. Van egy régi írógépünk, amelyhez nem engedem, hogy hozzányúljanak. Gondoltam, beszerzek nekik egy másik írógépet, olyat, amelyen még én tanultam géppel írni az iskolában. Azt nyomkodták egy kicsit

– mesélte még év végén.

Horváth Éva balesete mindent megváltoztatott

A 2024-es karácsonyt a kórházban töltötte, így a mostani értelemszerűen ennél sokkal jobb volt, otthon, a megszokott körülmények közt.

„Tavaly apukám behozott egy kis fát, ott volt az asztalon, de az a karácsony nekem szinte teljesen törlődött. A szilvesztert is ott töltöttem, a kórházban, benn a város közepén. A nyolcadik kerültben nekem nagyon furcsa volt az őrült petárdázás. Balesetveszélyes, én nem is szeretem” – fejtegette.

Mint mesélte, soha nem volt szilveszterezős típus, ők ezt inkább átugorják:

Ha gyereked van, elveszti a jelentőségét. Ha külföldön voltunk szilveszterkor, akkor talán érdekes volt a durrogtatás, de a pesti belvárosi petárdázás nekem túl sok. De kiköltöztünk Budapest vonzáskörzetébe, ott nyugisabb lesz a szilveszter.

Amíg zajlik Horváth Éva rehabilitációja, addig nem utazgat. A lába állapota egyre jobb, de még nem tud sokat gyalogolni, a futógépet is csak kettes szinten használja. Egyenletes tempóban kell, szerinte ez inkább járás ez, nem futás. Mint mondta a volt műsorvezető, jövőre a kondiját szeretné rendbe tenni: nagyon hosszú volt a felépülés, de már tudja, hogy kell terhelni a lábát.