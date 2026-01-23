Jákli Mónika balesete nem az egyetlen a sztárvilágban: íme a legvérfagyasztóbb karambolok

Jákli Mónika balesete megrázta az országot. Szerdán érkezett a hír, hogy a fitnesz modell, influenszer anyuka a dunaszerdahelyi járásban halálos autóbalesetet szenvedett. A pontos körülményeket még vizsgálják, az interneten pedig vadabbnál vadabb teóriák kezdenek keringeni. Az biztos, a történtek mindenkit megrendítettek. Ráadásul nem Jákli Mónika balesete az egyetlen vérfagyasztó ütközés a sztárvilágban.
A Jászai Mari-díjas színművész tagja volt a Művész Színháznak, a Thália Színháznak és az Új Színháznak. Rockoperák főszerepeit énekelte, legismertebb hősszereplőket alakított: játszotta Shakespeare Mercutióját, Az ember tragédiája Ádámját, de volt Tartuffe és II. Richárd is. Szinkronszínészként Tom Hanksnek és Sylvester Stallonénak kölcsönözte a hangját, de dobosként és kaszkadőrként is tevékenykedett. A mesés karrier 46 éves korában, 2004. november 28-án szakadt félbe, mikor autójával frontálisan ütközött egy másik személygépkocsival és a helyszínen életét vesztette.
Az akkori beszámolók szerint egy szolnoki színházi bemutató utáni baráti iszogatást követően még visszatért a Tisza Szállóba, de a szobájába már nem ment fel, hanem visszaült az autójába. A bogárhátú Volkswagenjével áttért az út másik oldalára és végzetes karambolt szenvedett.
Szaszák Zsolt 2022. október 26-án este épp a Szegedi Nemzeti Színházba tartott az Egy csók és más semmi című zenés vígjáték próbájára, amikor megtörtént a baj. Alig öt perccel az indulás után kilencvennel csapódott bele egy mezőgazdasági járműbe. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett az arcán, hogy a kivizsgálásokat követően azonnal el kellett kezdeni helyreállítani a felismerhetetlenségig roncsolódott orrát.
„Betört a szélvédő, az összes légzsák kinyílt, de saját lábamon szálltam ki az autóból. Az első reakcióm az volt, hogy ellenőriztem, a fogaim meg vannak-e és a hangszálaim nem sérültek-e. Arra gondoltam, ha ezek rendben vannak, bármilyen súlyos legyen a sérülésem, azt majd helyrehozzák. A fiatal házaspár miközben törölgette a rengeteg vért az arcomról, ők is hívták a segélykérőt” – idézte fel a Borsnak a balesetet, majd hozzátette: 1,5 liter vért vesztett, eltört az arc- és homlokcsontja, az orrnyerge 3 milliméterre állt meg az agyától. Hosszas rehabilitáció után mára felépült és visszatért a színpadra is.
Rékasi Károly 2015. június 30-án szenvedett motorbalesetet, amit ugyan túlélt, de az ütközés következményei még mindig kísértik. A színész egy szabálytalanul kanyarodó autóval ütközött, ami miatt több súlyos sérülést is szenvedett (fej-, boka-, medence-, combcsonttörés). A klinikai halál állapotába került, 45 percig küzdöttek az életéért, majd hosszú rehabilitáció következett, és több mint tíz műtéten esett át.
A volt szépségkirálynő 2024 novemberében szenvedett súlyos motorbalesetet Balin, amely után nyílt törésekkel, nyolc műtéttel és hónapokig tartó kórházi kezeléssel kellett szembenéznie.
Sérülései annyira súlyosak voltak, hogy az orvosok az amputáció lehetőségét is felvetették, ám Éva mindent megtett azért, hogy megmentse a lábát. Az elmúlt egy év éppen ezért a fájdalom, a kitartás és a remény időszaka volt számára, azonban igyekszik az apró lépésekre és jó hírekre koncentrálni, és nem feladni a küzdelmet a lábáért.
Az eb-bronzérmes MMA harcos Stétz Dániel barátnőjével száguldott 2024 májusában. A 32 éves sportoló 240-nel csavarodott a fára a 45 milliós, 639 lóerős luxus Mercedes-szel. Szemtanúk beszámolója szerint egy csúcskategóriás Audival versenyzett.
Az egyik legismertebb sztárral kapcsolatos autóbaleset Judy nevéhez kötődik. A Groovehouse énekesnője 1998. december 14-én, koncertre tartva szenvedett súlyos autóbalesetet, amibe majdnem belehalt. Az anyósülésen ült, mikor a Szolnokot elkerülő 4-es úton egy kivilágítatlan pótkocsis teherautónak ütköztek nagyjából 100 kilométer/órás sebességgel. Judy arca teljesen összeroncsolódott, és szinte nem maradt a testében ép csontja: eltörött a csípője, a lapockája, a válla, a kulcscsontja, a keze, a lába, a szeméremcsontja, koponyaalapi repedése lett, bordái átszúrták a tüdejét, ezért légmellet kapott. Újra kellett tanulnia járni és gyakorlatilag teljesen új arcképet kellett megszoknia. Az orvosok sokáig küzdöttek az életéért, számtalan operáció – 31 plasztikai műtét – és hosszas rehabilitáció után végül újra talpra állt.
