Jákli Mónika balesete nem az egyetlen a sztárvilágban: íme a legvérfagyasztóbb karambolok

Jákli Mónika balesete megrázta az országot. Szerdán érkezett a hír, hogy a fitnesz modell, influenszer anyuka a dunaszerdahelyi járásban halálos autóbalesetet szenvedett. A pontos körülményeket még vizsgálják, az interneten pedig vadabbnál vadabb teóriák kezdenek keringeni. Az biztos, a történtek mindenkit megrendítettek. Ráadásul nem Jákli Mónika balesete az egyetlen vérfagyasztó ütközés a sztárvilágban.

Jákli Mónika balesete mindenkit sokkolt. Nem ő az első a sztárvilágból, aki megrázó autóbalesetet szenvedett (Fotó: YouTube, KVTV podcast )

Jákli Mónika balesete nem az egyetlen: Bubik István frontálisan ütközött

A Jászai Mari-díjas színművész tagja volt a Művész Színháznak, a Thália Színháznak és az Új Színháznak. Rockoperák főszerepeit énekelte, legismertebb hősszereplőket alakított: játszotta Shakespeare Mercutióját, Az ember tragédiája Ádámját, de volt Tartuffe és II. Richárd is. Szinkronszínészként Tom Hanksnek és Sylvester Stallonénak kölcsönözte a hangját, de dobosként és kaszkadőrként is tevékenykedett. A mesés karrier 46 éves korában, 2004. november 28-án szakadt félbe, mikor autójával frontálisan ütközött egy másik személygépkocsival és a helyszínen életét vesztette.

Bubik István halálát a helyszínen megállapították a horrorbaleset után (Fotó: MTI Rt. Fotószerkesztõség)

Az akkori beszámolók szerint egy szolnoki színházi bemutató utáni baráti iszogatást követően még visszatért a Tisza Szállóba, de a szobájába már nem ment fel, hanem visszaült az autójába. A bogárhátú Volkswagenjével áttért az út másik oldalára és végzetes karambolt szenvedett.

Bubik István 1978-ban: a sokoldalú színész nagyon fiatalon vesztette életét (Fotó: Fortepan)

Szaszák Zsolt élete millimétereken múlt

Szaszák Zsolt 2022. október 26-án este épp a Szegedi Nemzeti Színházba tartott az Egy csók és más semmi című zenés vígjáték próbájára, amikor megtörtént a baj. Alig öt perccel az indulás után kilencvennel csapódott bele egy mezőgazdasági járműbe. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett az arcán, hogy a kivizsgálásokat követően azonnal el kellett kezdeni helyreállítani a felismerhetetlenségig roncsolódott orrát.

A fiatal színész majdnem belehalt az autóbalesetbe (Fotó: Szaszák Zsolt)

„Betört a szélvédő, az összes légzsák kinyílt, de saját lábamon szálltam ki az autóból. Az első reakcióm az volt, hogy ellenőriztem, a fogaim meg vannak-e és a hangszálaim nem sérültek-e. Arra gondoltam, ha ezek rendben vannak, bármilyen súlyos legyen a sérülésem, azt majd helyrehozzák. A fiatal házaspár miközben törölgette a rengeteg vért az arcomról, ők is hívták a segélykérőt” – idézte fel a Borsnak a balesetet, majd hozzátette: 1,5 liter vért vesztett, eltört az arc- és homlokcsontja, az orrnyerge 3 milliméterre állt meg az agyától. Hosszas rehabilitáció után mára felépült és visszatért a színpadra is.