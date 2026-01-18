„Natit is mindig magammal szoktam vinni” – Hódi Pamela adományozni indult, telepakolta az autóját

Hódi Pamela új videójában hívja fel a figyelmet az adományozás fontosságára és figyelmeztet mindenkit, hogy mielőtt kidobna valamit - tegye félre és fordítsa jobb célra. Az influenszer emellett kifejtette véleményét arról is, mit gondol az adományozási folyamatokról és szerinte fontos népszerűsíteni a cselekedetet.

Hódi Pamela a személyes adományozás híve

Fotó: Mate Krisztian

Hódi Pamela büszkén osztotta meg gondolatait az adományozásról

Pamela mindent lehordott a kisházból és a raktárból és egy teli autóval indult útnak, hogy odaadja felesleges dolgait a rászorulóknak.

Natit is mindig magammal szoktam vinni. Szeretem, ha látja, hogy amivel ők már nem játszanak, annak más gyerek nagyon örül

– mesélte Pamela a videóban.

Majd elmondta, hogy tudja, hogy sokaknak könnyebb kidobni, amikre nincs szükségük, de emlékeztetni szeretné őket arra, hogy jobb célra is fordíthatják azt, amitől meg szeretnének szabadulni.

Tároljátok egy kicsit, amire már nincs szükségetek! Higgyétek el, ha elviszitek adományozni, az élet meghálálja nektek!

– osztotta meg gondolatait.

A sztáranyuka szerint nem kell halkan adományozni.

Hülyeségnek tartom, hogy "adományozni csendben is lehet". Miért kéne csendben?

Majd hozzátette:

Mutatjuk az életünket, ajánlunk annyi mindent nektek, ezt akkor miért kéne csendben tennünk?

Végül Pamela elmondta, hogy ők két helyre tudtak elmenni, közülük az egyik egy családi otthon volt.

Szerintem az adományozás bármely formáját meg szabad, meg lehet és meg is kell mutatni. Kitehettem volna ide, hogy a követőim közül jelentkezzen az, akinek szüksége van rá, vagy elpostázhattam volna, lerakhattam volna egy alapítványnál, de én szeretem személyesen intézni, látni és megélni az öröm pillanatát

– írta Pamela a bejegyzésben.