Dávid Petra már nem szingli: „Van most valaki, igen”

Dávid Petra a Házasság első látásra és a Farm VIP műsoraiban vált ismertté, mindemellett azonban a magánéleti botrányok sem kerülték el. Az utóbbi időben azonban elcsendesedett, a fókuszt egészen másra helyezte, nem is véletlenül.

Dávid Petra az újévben egészen másra helyezi a fókuszt, magánéletét (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra: „Bármikor dönthetek másképp”

Bár Dávid Petra Farm VIP szereplése után jó ideig tőle volt hangos a sajtó, az elmúlt hónapokban tudatosan lassított és tért vissza a saját szakmájához.

Épp most rendeltem be öt szakkönyvet és tervezek megcsinálni egy továbbképzést is, ráadásul a két saját könyvemet is szeretném megjelentetni, bár ennek alkotói folyamata most épp szünetel egy picit. Tavaly a versenyidőszak után néhány hétig még írtam, utána viszont alábbhagyott a motiváció. Szeretném még inkább áthelyezni a fókuszt a közösségi oldalaimra, még több motiváló tartalmat gyártani, ami az elmúlt időszakban egyébként is jellemző volt. A személyes dolgokat szándékosan szorítottam mostanában háttérbe

– kezdi Petra, aki elárulta, hogy ettől függetlenül nem szeretne visszavonulót fújni a nyilvánosságtól, sőt.

Nem titkolt célom idén is szerepelni valamelyik tévéműsorban, de a magánszférámat ezúttal meg fogom óvni. Szívesen maradok előtérben, de botrányoktól mentesen. A versenyzés bőven elég volt tavaly, de persze soha ne mondd, hogy soha, bármikor dönthetek másképp, a végletek embere vagyok.

Dávid Petra húsz év után kilépett a komfortzónájából és korcsolyát húzott a lábára (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra új párja kilétét nem fedi fel

Kapcsolatairól ugyan korábban sokat mesélt, most kifejezetten behúzta a kéziféket, azt azonban bevallotta, hogy kapcsolatban van.

Van most valaki igen, nemrég például Rómában is együtt voltunk, ami nagyon jól sikerült. Három nap alatt 50 kilométert mentünk, sűrű, menetelős programot szerveztünk, jókat ettünk és mindent megnéztünk, amit csak lehetett, nagyon jól éreztük magunkat.

Mindemellett a hétköznapokban Dávid Petra személyi edzőként dolgozik továbbra is, s bár azt gondolhatnánk, hogy a sportban nem lehet kizökkenteni a komforzónájából, a napokban rácáfolt erre. „Húsz év után korcsolyát húztam a lábamra és elmentünk korizni, hát volt némi halálfélelmem – mondja nevetve.