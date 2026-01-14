Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Harsányi Levente hadat üzent a zuglói Önkormányzatnak: „Nem baj, lesz itt még más helyzet Zuglóban!"

hóhelyzet
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 16:35
zuglóHarsányi Levente
Erőteljes hangvételű videót posztolt a népszerű műsorvezető. Harsányi Levente megelégelte a zuglói önkormányzat inkompetens vezetését.
Bors
Harsányi Levente a havazás utáni budapesti közlekedési állapotokra hívta fel a figyelmet, amikor Budapest XIV. kerületéből, egy elhagyatott zuglói utcából jelentkezett be a TikTokon. A műsorvezető szerint a fővárosban a havazás után szinte lehetetlenné vált a közlekedés, az utak sok helyen járhatatlanok, ami nemcsak az autósoknak, hanem a gyalogosoknak is komoly veszélyt jelent. Úgy látja, hogy a kialakult helyzetben a kerületi önkormányzatok felelőssége lenne a beavatkozás, Zuglóban azonban ennek nyomát sem tapasztalta.

Harsányi Levente kifakadt az önkormányzat alkalmatlansága miatt.
Harsányi Levente TikTok-videója állandó problémára hívta fel a figyelmet (Fotó: MTVA )

Harsányi Levente kifakadt: tele lett a hócipője

Harsányi Levente a videóban hangsúlyozta, hogy a fővárosban szinte lehetetlen közlekedni, maximum tömegközlekedési eszközökkel, autóval csak nagyon-nagyon nehezen. Szerinte az utak állapota több kerületben is elfogadhatatlan

Alig járhatók, életveszélyesek az utak, de a kisebb-nagyobb kerületekben a helyi önkormányzatoknak kellene rendet tenni, vagy legalábbis segíteni akár hókotróval, munkásokkal, vagy bármilyen más típusú segítséget adni. Nem nagyon látok Zuglóban ilyet

– fogalmazta meg Harsányi Levente. Elmondása szerint a XIV. kerületben sem látni érdemi intézkedéseket, sem hókotrókat, sem dolgozókat, miközben a közlekedés ott is kifejezetten veszélyes.

Bízik a változásban

A műsorvezető a helyszínen meg is mutatta azt az utcaszakaszt, ahol a felvétel készült, és hozzátette, nem csodálja, hogy sokan inkább el sem indulnak otthonról: 

A helyi önkormányzatnak, polgármester úrnak és csapatának kellene segíteni, de tulajdonképpen a nullával egyenlő, amit végeznek. Nem baj, lesz itt még más helyzet Zuglóban! Egyelőre ez van

– szögezte le Harsányi.

Fő az óvatosság

Mondandóját figyelmeztetéssel zárta, mindenkit óvatosságra intve: „Ezt azért mutattam meg mindenkinek, hogy nagyon óvatosan közlekedjetek! Ha kimentek az utcára, nagyon-nagyon-nagyon odafigyelve, jó? Kocsikkal is lehetetlen, de gyalog is iszonyat nehéz” – mondta, majd reményét fejezte ki, hogy a hóhelyzet hamarosan megoldódik, addig pedig mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánt. A XIV. kerület polgármestere jelenleg Rózsa András, a Momentum elnöke, és korábban az is felmerült, hogy Harsányi Levente maga is elindulna a polgármesteri székért.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
