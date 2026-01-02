Drámai történetet mesélt Harsányi Levente a veronai buszbalesetről

A Duna TV Azt beszélik című műsorában a sorsszerűség volt az egyik téma. Előkerült egy utas esete, aki egy repülőgép-katasztrófát a 11A ülésen élte túl, majd egy másik eset is szóba került, amely szintén tragédiával végződött, de aki túlélte, szintén a 11A ülést foglalta el. Harsányi Levente erre reagálva mondta el, hogy ismeri a veronai busztragédia egyik túlélőjét, aki épphogy túlélte a szörnyű becsapódást.
A sorszerűség kapcsán… erős lesz a történet
– ezzel kezdte Harsányi Levente, majd rátért arra, hogy mindenki emlékszik a drámai veronai autóbusz-balesetre 2017-ből, amikor 56 utasból 18-an meghaltak. Az utasok döntő többsége a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, főleg 14 és 18 év közti diákok voltak.
Egy családi jó barátunk, egy srác az, aki ott ült a buszon. Az elmondása alapján ő hátul ült, és valamilyen telefonos játék vagy kérdés miatt előrement az osztálytársához. Volt mellette egy szék… a busz hátsó része szakad le, és ott haltak meg a gyerekek.
Harsányi Levente elmesélte, hogy beszélt a fiúval, és teljesen érthető módon a mai napig hatással van az életére.
Ezt feldolgozni, hogy túlélője vagy… mert pár perccel a tragédia előtt előremész nyolc sorral… odaülsz a haverod mellé, hogy kérdezz valamit és túléled az egészet
– mondta el a tévéműsorban, szemlátomást megrendülten.
Mint arról a Bors is beszámolt, 2017. január 20-án a budapesti Szinyei Merse Pál gimnázium busza éppen hazafelé tartott a szokásos évi sítáborból, amikor a jármű az olaszországi Verona térségében az útról letérve először egy szalagkorlátnak, majd egy autópályahíd pillérjének csapódott. A jármű azonnal kigyulladt. A veronai busztragédia összesen 18 ember, köztük tanárok, diákok, illetve az egyik buszvezető halálát okozta.
Az ügyet az olasz bíróság tárgyalta. A tragédia okozásáért végül V. János sofőrt jogerősen, hat év letöltendő szabadságvesztésre ítélte.
Az indoklás szerint a katasztrófát a férfi alvászavara okozta, de az is hozzájárult, hogy a jármű a számos átalakítás miatt közlekedésre alkalmatlan volt.
Az olasz szakértők egyértelműen megállapították, hogy V. János a betegsége miatt szedett gyógyszerek következtében egyáltalán nem szállíthatott volna utasokat. Az ügyhöz hozzátartozik, hogy az olasz jog szerint a hasonló balesetek nem gondatlanságból elkövetett emberölésnek, hanem közúti emberölésnek minősülnek. A tragédia egyik magyarországi következménye, hogy kormányrendelet született, miszerint a gyermekeket szállító autóbuszok nemzetközi forgalomban 23.00 és 04.00 óra között nem közlekedhetnek.
A buszvezető jelenleg is büntetését tölti Magyarországon 2022 vége óta. Információink szerint, ha a magatartásával továbbra sem lesz probléma, akár négy év letöltése után, idén szabadulhat.
