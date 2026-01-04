Összejöhetett Galambos Bogi és KKevin, dráma történt Pintér Tibor színházában, Kulcsár Edina bébiszittert keres

Mutatjuk, ezen a héten miről olvastak a legtöbben. Az internet népe szerint egymás mellett találta meg a boldogságot Galambos Lajos lánya, Galambos Bogi és botrányairól elhíresült rapper, KKevin, dráma történt Pintér Tibor színházában egy megvadult ló miatt, Kulcsár Edina pedig bébiszittert keres.

Galambos Bogi a jelek szerint már nem magányos (Fotó: Mediaworks Archív)

Összejöhetett Galambos Bogi és KKevin

A szőke bombázó alig néhány hónapja szakított egykori szerelmével, a milliárdos üzletember Csipak Péterrel. Galambos Lajos lánya, Bogi könnyen lehet, hogy nem szomorkodott sokáig, úgy tűnik, ezúttal a fiatal zenész, KKevin csavarta el a fejét, amire a rajongók szerint a divattervező fotója alatti komment utal.

"Prrprrprr" – írta a rapper Bogi fotója alá, amelyre válaszolt is a szőke szépség. Többek szerint ez a komment a turbékoló gerlepárra utal.

Pintér Tibor színházában megvadult egy ló, ledobott a hátáról egy kislányt (Fotó: Mediaworks Archív)

„Az egyik ló megőrült, ledobott egy kislányt” – Dráma, ami Pintér Tibor színházában történt

A színész, aki a Sztárban Sztár All Stars műsorban is szerepelt, nagyon kemény évet tudhat maga mögött, ugyanis lovas színháza új helyszínre költözött. Az első előadás előtt kész káosz volt, egy ló is megvadult, amiről Pintér Tibor mesélt a Titkok Ramónával podcast műsorban.

Ahogy a filmekben szokott lenni, még négy csávó az alumínium állványon szerelte a függönyt. Hat órakor nyitottunk és öt óra huszonkét perckor a nézők már kint álltak, tolongtak az ajtó előtt. Én még munkaruhában deszkákat cipeltem, sőt, gondolkoztunk egy olyan opción, hogy a nézőket bevonjuk. Még a székről levettem egy utolsó szöget, hogy nehogy beleüljön a néző. Közben az egyik ló megőrült, ledobott egy kislányt.

Tommy Jones Lee lánya, Victoria haláláról sokkoló részletek láttak napvilágot

(Fotó: AFP)

Sokkolta a világot Tommy Lee Jones lányának halála

Újév első napján érkezett a tragikus hír, elhunyt a világhírű színész lánya. Tommy Lee Jones gyermekére egy kaliforniai szállodában találtak rá, felmerült a súlyos kábítószer túladagolás lehetősége. A New York Post újság szerint Victoria Jones gyermekként is problémás volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal, és több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, mialatt rendőri intézkedésre került a sor. Az üggyel kapcsolatban egy rendőrtiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer túladagolása miatt halt meg.