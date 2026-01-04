Összejöhetett Galambos Bogi és KKevin, dráma történt Pintér Tibor színházában, Kulcsár Edina bébiszittert keres

Mutatjuk, ezen a héten miről olvastak a legtöbben. Az internet népe szerint egymás mellett találta meg a boldogságot Galambos Lajos lánya, Galambos Bogi és botrányairól elhíresült rapper, KKevin, dráma történt Pintér Tibor színházában egy megvadult ló miatt, Kulcsár Edina pedig bébiszittert keres.
A szőke bombázó alig néhány hónapja szakított egykori szerelmével, a milliárdos üzletember Csipak Péterrel. Galambos Lajos lánya, Bogi könnyen lehet, hogy nem szomorkodott sokáig, úgy tűnik, ezúttal a fiatal zenész, KKevin csavarta el a fejét, amire a rajongók szerint a divattervező fotója alatti komment utal.
"Prrprrprr" – írta a rapper Bogi fotója alá, amelyre válaszolt is a szőke szépség. Többek szerint ez a komment a turbékoló gerlepárra utal.
A színész, aki a Sztárban Sztár All Stars műsorban is szerepelt, nagyon kemény évet tudhat maga mögött, ugyanis lovas színháza új helyszínre költözött. Az első előadás előtt kész káosz volt, egy ló is megvadult, amiről Pintér Tibor mesélt a Titkok Ramónával podcast műsorban.
Ahogy a filmekben szokott lenni, még négy csávó az alumínium állványon szerelte a függönyt. Hat órakor nyitottunk és öt óra huszonkét perckor a nézők már kint álltak, tolongtak az ajtó előtt. Én még munkaruhában deszkákat cipeltem, sőt, gondolkoztunk egy olyan opción, hogy a nézőket bevonjuk. Még a székről levettem egy utolsó szöget, hogy nehogy beleüljön a néző. Közben az egyik ló megőrült, ledobott egy kislányt.
Újév első napján érkezett a tragikus hír, elhunyt a világhírű színész lánya. Tommy Lee Jones gyermekére egy kaliforniai szállodában találtak rá, felmerült a súlyos kábítószer túladagolás lehetősége. A New York Post újság szerint Victoria Jones gyermekként is problémás volt, aki hosszú ideje küzdött kábítószer-használati gondokkal, és több alkalommal is kábítószer hatása alatt állt, mialatt rendőri intézkedésre került a sor. Az üggyel kapcsolatban egy rendőrtiszt úgy vélte, hogy Victoria Jones nagy valószínűséggel fentanillal szennyezett kábítószer túladagolása miatt halt meg.
A sztármami álláshirdetést adott fel, segítségre van szüksége. Kulcsár Edina pontba szedte elvárásait, valamint arra is kitért, hogy milyen jellemmel és személyiségjegyekkel illene rendelkeznie annak a szakembernek, aki a mozaikcsalád gyerekei mellett fog dolgozni. A lehetőséget látva csak egy dolgot hiányoltak sokan, különösen a Reddit felhasználói. Mégpedig azt, hogy Kulcsár Edina és G.w.M mit tud felajánlani annak, aki hozzájuk jelentkezik bébiszitternek, miért jár jól, aki megpályázza ezt az egyszerűnek nem mondható pozíciót.
Negyed évszázada hunyt el a legendás énekes, halála mai napig rejtély. Zámbó Jimmy tragédiájáról most Csepel volt rendőrkapitánya nyilatkozott, mint elmondta, a házban Jimmy, Edit asszony, Hulé Éva, a család barátja és a Király legkisebb gyermeke, Adrián tartózkodott; a fiú a nappaliban aludt.
„A baleset előtt pár hónappal betörtek Jimmyékhez, aki akkor vásárolt egy önvédelmi gázpisztolyt Editnek. Tudta, hogy lassan ismét beindul a turné, és nem szerette volna, ha valami baj történik velük. Hulé Éva ezt látta meg a nappali asztalán, és megkérdezte: „Ez hogyan működik?” Jimmy állítólag azonnal rávágta, hogy majd ő megmutatja.”
Fölmentek a tragédia helyszínére, és az ablakon át elsütötte a fegyvert az utca felé; a gáz beterítette az egész szobát.
A vallomásokból kiderül, hogy Éva megjegyezte: „Ez nagyot szól!” Erre Jimmy azt válaszolta neki: „Hát még ha hallanád az enyémet!” Ezt követően került elő az ő fegyvere is, és azzal is kilőtt egyet az ablakon. Editnek ez nagyon nem tetszett, hiszen tartott attól is, hogy a szomszédok esetleg meghallják, és értesítik a rendőrséget. Éva ezt követően lement a nappaliba, Edit és Jimmy pedig fönt maradtak. A fegyverszakértő is megerősítette, hogy valószínűleg rossz ütemben történhetett a kitárazás, a tár leesett a földre, valamint egy lőszer is, de közben a fegyver automatikusan csőre újratöltött, és így került egy lőszer a fegyverbe. Miután látta a földre esett tárat és az egy lőszert, Jimmy óriásit tévedett. Hihette azt, hogy már egyetlen lőszer sincs a fegyverben. Hogy bizonyítsa az igazát, először Editre fogta a fegyvert, majd a saját fejéhez emelte, és lőtt...
